Yerel seçimler yaklaşıyor.
Partiler bu kapsamda adaylarını art arda açıklıyor.
MHP'de yeni isimler belli oldu.
MHP'de 1 büyükşehir olmak üzere 55 ilçe adayının daha isimlerini açıkladı.
Balıkesir / Susurluk - Fahrettin Şener
Bayburt / Aydıntepe - Haşim Şentürk
Bayburt / Demirözü - Necmettin Esmer
Burdur / Karamanlı - İskender Karasu
Çorum / Alaca - Şerif Aslan
Çorum / Bayat -Mehmet Bahadır Efe
Çorum / Boğazkale - Mesut Ocaklı
Çorum 7 Dodurga - İsmail Çetinkaya
Çorum / İskilip - Ahmet Sağlam
Çorum - Kargı - Selahattin Erdoğan
Çorum / Laçin - Ünal Gevşek
Çorum / Osmancık - Ahmet Gelgör
Çorum / Sungurlu - Ahmet Haşim Özsaray
Çorum / Uğurludağ - Zeki İpek
Karabük / Eflani - Hüsnü Akın
Karabük / Eskipazar - Sırrı Şen
Karabük / Ovacık - Neslihan Kaya Karpuz
Karabük / Yenice - Zeki Çaylı
Kütahya / Emet - Mustafa Koca
Kütahya / Gediz - Necdet Akel
Kütahya / Hisarcık - Mustafa Demirtaş
Kütahya / Pazarlar - İsmail Kul
Kütahya / Simav - Kübra Tekel Aktulun
Kütahya / Şaphane - Selami Atak
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)Kaynak: İHA