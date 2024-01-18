Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yerel seçimler yaklaşıyor.

Partiler bu kapsamda adaylarını art arda açıklıyor.

MHP'de yeni isimler belli oldu.

MHP'de 1 büyükşehir olmak üzere 55 ilçe adayının daha isimlerini açıkladı.

Balıkesir / Susurluk - Fahrettin Şener

Bayburt / Aydıntepe - Haşim Şentürk

Bayburt / Demirözü - Necmettin Esmer

Burdur / Karamanlı - İskender Karasu

Çorum / Alaca - Şerif Aslan

Çorum / Bayat -Mehmet Bahadır Efe

Çorum / Boğazkale - Mesut Ocaklı

Çorum 7 Dodurga - İsmail Çetinkaya

Çorum / İskilip - Ahmet Sağlam

Çorum - Kargı - Selahattin Erdoğan

Çorum / Laçin - Ünal Gevşek

Çorum / Osmancık - Ahmet Gelgör

Çorum / Sungurlu - Ahmet Haşim Özsaray

Çorum / Uğurludağ - Zeki İpek

Karabük / Eflani - Hüsnü Akın

Karabük / Eskipazar - Sırrı Şen

Karabük / Ovacık - Neslihan Kaya Karpuz

Karabük / Yenice - Zeki Çaylı

Kütahya / Emet - Mustafa Koca

Kütahya / Gediz - Necdet Akel

Kütahya / Hisarcık - Mustafa Demirtaş

Kütahya / Pazarlar - İsmail Kul

Kütahya / Simav - Kübra Tekel Aktulun

Kütahya / Şaphane - Selami Atak

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)