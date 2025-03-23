CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binası'nın önünde konuştu. Özel, "Bugün direnişin 5'inci gününde milli iradenin ve İstanbul'un kalbinde yine Saraçhane'deyiz. İlk gün yüz binlerdik, artarak 500 bin, 550 bin olduk. Siyasi hayatımda ilk kez iki gece üst üste aynı yerde ama hiç uyumadan konuşma yapmak gibi bir deneyimi ilk kez sizinle paylaşıyorum. Dünden bugüne yatmadık, ayaktayız. Meydandayız, Ekrem Başkanımızın arkasındayız. Siz burada bir tarih yazıyorsunuz. 19 Mart 2025, 20 Mart, 21 Mart, 22 Mart, 23 Mart. Beş gece üst üste yarım milyon kişiyi, 1 milyon kişiyi zorlayan rakamlarla bir meydanda toplanmak, hem de toplantı yasağına rağmen, engellemelere rağmen, toplu ulaşımın, köprülerin kapanmasına rağmen, inançla, kararlılıkla, azimle, bu tek adam rejimine isyanla buralara geliyorsunuz. İyi ki varsınız. Bugün aslında hüznün günü, bugün kederin günü. Bugün bir ayrılığın ilk günü gibi görülebilir. Ekrem Başkanımızı, can yoldaşımızı, Ekrem ağabeyimizi, Ekrem evladımızı, Ekrem kardeşimizi bizden alıp kopardılar. İsyandayız. Ancak bu meydanda hüzün yok, inanç var. Keder yok, umut var. Çünkü bu umudu yükselten bu meydan, bu binler, bu yüz binler, bu milyonlar, biz Ekrem Başkanla birlikte Türkiye'nin yarınları için sadece ve sadece sizlere güveniyoruz" dedi.

Özel, "Bugün dünya siyaset tarihine hem altın harflerle yazılacak, hem de kara bir leke bırakacak günler. Birazdan açıklayacağım rakamlarla 81 ilimiz, 973 ilçemiz ve bilhassa İstanbulumuz, dünya siyaset tarihine altın harflerle kazınmıştır. Millet bu oyunu bozmuştur. Bozmaktadır. Millet güçlüdür, millet haklıdır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bugün tam tamına 1 milyon 750 bin üyemizi davet ettiğimiz, 'Katılım kaç olur? Yüzde 50'nin altında olursa İmamoğlu'na güvensizlik mi olur? Tek adayla seçime katılım mı olur?' tartışmalarını bir aydır yapan yandaş medyaya müjdelerim ki, üyelerimizden sandığa katılım oranı şu ana kadar açıklanan rakamlarla 1 milyon 653 bin kişidir. Normalde bugün 1 milyonun üzerinde, 1 milyon 250'ye varan bir katılımı başarı olarak görecekken, bugün 1 milyon 753 bin üyenin 1 milyon 653 bininin sandık başına gitmesi İmamoğlu'na ve iradenize yapılan darbe girişimine en kuvvetli cevaptır. Ancak bu parti içi rakam. Ekrem Başkan'a 19 Mart başarısız darbe girişimi yapılana kadar biz işin bu kısmı ile ilgiliydik. Ama ne zaman ki bir Cumhuriyet Halk Partililiği aşan, milletin bir sonraki cumhurbaşkanlığı için gönlünde olan Ekrem Başkan'ın tutuklanmasıyla gözaltına alınmasıyla sizler bu meseleye el koymaya karar verdiniz. Biz de her sandığın yanına bir dayanışma sandığı koymaya, illere il ve ilçelere, mahallelere dayanışma sandığı koymaya, CHP üyesi olmayanlara da 'Gelin seçin, tarihe geçin' demeye ve onları da oy kullanmaya davet ettik. Bugün manzarayı gördünüz. Bugün Kadıköy'deki, Üsküdar'daki, Saraçhane'deki, Ankara'daki, Adana'daki, Trabzon'daki, Mersin'deki, Urfa'daki, Tokat'taki, Edirne'deki, Sinop'taki manzarayı gördünüz. Oy vermeye pusula yetmedi. İçine koymaya zarf yetmedi. Oy kullanmaya saat yetmedi. Saatleri uzattık, pusulaları bastık. Yetmedi, yetmedi, yetmedi. Ve şimdi henüz an itibari ile daha 2 bin 621 sandık, ben buraya çıkarken sayılmamış, sisteme işlenmemişken dayanışma sandıklarında kullanılan toplam oy 13 milyon 211 bindir" dedi.