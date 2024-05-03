Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Çilehane Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ziyaretine ilişkin soru üzerine, "Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Özgür Bey'e böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim. Türkiye'nin, Türk siyasetinin buna ihtiyacı var." diye konuştu.

Erdoğan, İsrail'le ticaretin durdurulmasına dair, "Aramızda 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardı. Bu ticaret hacmini de biz yok farz ederek bu kapıyı kapattık." değerlendirmesinde bulundu.