Proje bünyesinde Özalp Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Özalp ve Saray'ın tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi. Saray Çaybağı Mahallesi’ndeki Nıssı Köşkü, Çekirge kayalıkları ile Karahisar Kalesi, Taş kapı ve kuş cenneti Akgöl’ü gezen 80 öğrenci ve 10 öğretmen, Ergin Yıldırımçakar rehberliğinde gezilerini tamamladı.

Öğrencilerle birlikte güzel bir gün geçirdiklerini ifade eden Kız İmam Hatip Lisesi Tarih Öğretmeni Hüseyin Bakır, "Bugün yaklaşık 80 öğrencimizle birlikte proje çerçevesinde Özalp ve Saray'ın tarihi ve kültürel yerlerini gezdik. Bildiğimiz üzere Van ve Saray tarihi ve kültürel yerleri çok olan ilçelerdir. Bu ilçelerimiz Urartulardan başlayıp Persler, Emeviler, Selçuklular ve Osmanlı'ya yurt olmuş. Özellikle bu yörenin insanının buraları bilmesi ve gezmesi bizler için çok önemlidir” dedi.

İmam Hatip Kız Lisesi öğrencilerinden Meltem Abravcı ise Özalp ve Saray’ın tarihi ve kültürel yerini gezdiklerini söyleyerek, “Tarihi ve kültürel miraslarımızı gezerek görmek çok güzeldir. Bu geziyi düzenleyenlere teşekkür ederiz” diye konuştu.