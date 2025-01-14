Teklifin Meclis'ten geçmesi durumunda 25 yaş üstü aracını hurdaya veren yerli üretim sıfır araçları ÖTV'siz şekilde alacak.

2024'ün sonlarına doğru hurda araç teşviki ile ilgili önemli bir düzenleme Meclis gündemine taşındı. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, 25 yaş üstü aracını hurdaya verenlere ÖTV muafiyeti uygulanması amacıyla yasa teklifi sundu.

YERLİ ÜRETİM ŞARTI

Düzenleme ile hurda araç teşvikinden yararlanmak isteyenlere bir defaya mahsus yerli üretim olmak şartı ile sıfır araç alımında ÖTV alınmaması talep edildi. Henüz Meclis'te konuyla ilgili bir karar alınmadı ancak birçok kişi düzenleme için bekleyişe geçti. Peki hurda araç teşviki ne zaman gelecek? Hangi araçları kapsayacak? Düzenleme fiyatları nasıl etkileyecek? İşte detaylar...

YERLİ ARAÇ SATIŞI ARTACAK

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, konuyla ilgili merak edilenleri Milliyet'e değerlendirdi. Ertemel, "Ülkemizde trafikte bulunan araçların %70’i 5 yaş ve üzerinde. Bu %70'lik dilimin %50’sinden biraz fazlasını ise 10 yaş ve üzeri araçlar oluşturuyor. Son yıllarda sıfır otomobil satış adetlerinde yükseliş trendi görülse de genel tabloda eski otomobillerin ağırlıkta olduğunu söyleyebiliriz. Teklif yasalaştığı taktirde kapsama uyan araç satışlarında mutlaka artış görülecek, yıllık genel satış adetlerine de pozitif yansıyacaktır. Öte yandan eski araçların yenilenmesi ve yerli üretim araç oranının artması gibi hususlarda da fayda sağlayacaktır." dedi.

HANGİ ARAÇLAR ALINABİLECEK?

Hangi araçların kapsama girdiği hakkında da konuşan Ertemel, "Teklifte yerli üretim araçların kapsam dahiline alınması öngörülüyor. Teklif olduğu gibi yasalaştığı taktirde 6 farklı markanın 12 modeli kapsam dahiline giriyor. Bu modeller Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai i10, Ford Tourneo Custom, Ford E-Transit, Ford Transit, Fiat Fiorino, Fiat Egea Cross, Fiat Egea ve Türkiye’de yeni üretilmeye başlanan VW Transporter." ifadelerini kullandı.

FİYATLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Ertemel sözlerini şöyle sürdürdü: Fiyatların ne kadar gerileyebileceğine dair yorum ancak kanun yasalaştığı taktirde yapılabilir. Zira ÖTV ve KDV teşvikinin boyutu, koşulları gibi hususlar henüz netleşmiş değil.

İKİNCİ ELİ NASIL ETKİLER?

Hurda teşviki araçların gençleşmesi, yerli üretime pozitif etkisi ve en önemlisi vatandaşlarımıza sunacağı fiyat avantajları gibi hususlarda elbette faydalı olacaktır. Öte yandan son dönemde ülkemizin yürüttüğü disiplinli para politikası, vergi muafiyeti noktasında belirleyici faktörlerden bir tanesi. Tüm koşullar, olanaklar ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak en doğru karar alınacaktır.

Teşvik teklifi mevcut haliyle 12 model otomobili ve elinde hurda araç bulunan vatandaşlarımızı kapsıyor. Dolayısıyla hurda aracı olmayan kullanıcılar güncel rakamlardan otomobil alabilecekler. Bu sebeple bu modellere ait ikinci el fiyatlarda düşüş olmasa dahi, satışlarında bir miktar durağanlık görülebilir.”