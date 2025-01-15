Engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden yararlanarak araç sahibi olmasını düzenleyen uygulamada, önemli değişiklikler yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tebliğe göre, özellikle yerli üretim araçlara öncelik verilmesi hedefleniyor.

Şu an 6 farklı markanın 12 modeli, engelliler için ÖTV muafiyeti kapsamında sunuluyor.

YERLİLİK ORANI ŞARTI YÜKSELDİ

Engelli bireylerin kullanımı için uygun olan araçlarda yerlilik oranı, en az yüzde 20’den yüzde 40’a çıkarıldı.

Bu düzenleme ile hem yerli üretimi desteklemek hem de engelli bireylerin kaliteli ve özellikli araçlara erişimini kolaylaştırmak amaçlanıyor.

SATIŞ YASAĞI SÜRESİ 10 YILA UZATILDI

15 Ocak 2025 itibariyle hayata geçen yeni kurallar kapsamında, engelli bireylerin ÖTV’siz aldıkları araçlarda uygulanan 5 yıllık satış yasağı 10 yıla çıkarıldı.

Ancak, bu tarihten önce satın alınan araçların sahipleri, eski kurallar gereği 5 yıl sonunda cezasız olarak satış yapabilecek.

Yeni bir araç almak için ise 10 yıl bekleme şartı aranacak.

ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ TAVANI YÜKSELTİLDİ

2025 yılı itibariyle ÖTV muafiyeti kapsamındaki araçlar için belirlenen tavan fiyat, yüzde 43,93 oranında artışla 2 milyon 247 bin 114 liraya yükseldi.

2024 yılında bu tutar 1 milyon 561 bin lira olarak uygulanıyordu.

ÖNE ÇIKAN MODELLER

Düzenleme kapsamında, ÖTV’siz olarak satılabilecek yerli üretim araç modelleri de belirlendi.

Yeni dönemde 6 farklı markanın toplam 12 modeli, engelliler için ÖTV muafiyeti ile sunulacak:

Togg T10X

Toyota CH-R

Hyundai Bayon

Hyundai i20

Hyundai i10

Ford Tourneo Custom

Ford E-Transit

Ford Transit

Fiat Fiorino

Fiat Egea Cross

Fiat Egea Transporter

Volkswagen Transporter

MUAFİYETTEN KİMLER YARARLANABİLECEK

Yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan bireyler, ÖTV’siz araç alımı hakkından yararlanabiliyor.

Bu bireyler, kendileri aracı kullanamadığı durumlarda, aile bireylerine de bu hakkı tanıyabiliyor.

Ayrıca, şehit eşleri veya çocuklarından birisi, eş ve çocuk bulunmaması durumunda ise anne veya baba, bir defaya mahsus bu hakka sahip olabiliyor.