Kovid-19 salgını ile birlikte dünya çapında yaşanan ekonomik gerileme ve buna ek olarak toplu taşıma kullanmayan insanların toplumdan izole olma çabası 2.el otomobil fiyatlarında önlenemez bir yükselişe neden oldu.

Özellikle internet siteleri üzerinden yapılan satışlarda, fahiş fiyatlar her geçen gün daha da belirginleşti.

Öyle ki, külüstür diye tabir edilen araçlar bile internet sitelerindeki ilan fiyatlarıyla dudak uçuklatıyor.

Satıcıların fahiş fiyat uygulaması, piyasada da önlenemez bir yükselişe neden oluyor.

Bakanlık harekete geçti

Hal böyle olunca Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı, Ankara'da araçların liste fiyatının üzerinde ödeme talep eden bir otomotiv bayi ile Bursa ve Adana'da müşterilerini aksesuar almaya zorladığı tespit edilen otomotiv bayilerine toplam 17 milyon 834 bin 400 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Yeni düzenlemeye gidilmişti

Öte yandan Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda ikinci el araç ticaretine ilişkin yeni bir düzenlemeye gitmişti.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yetki belgeleri iptal edilecek

Yönetmelik değişikliğiyle, ilk tescil motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan yetkili bayilerin, stoklarında bulunmasına rağmen taşıt satışından kaçınmaları, taşıtın üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde fiyat talep etmeleri, tüketiciyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlamaları ya da takas fiyatını piyasa fiyatının önemli ölçüde altında belirlemeleri gibi tüketicinin ilk tescil motorlu kara taşıtına ulaşmasını zorlaştırıcı herhangi bir faaliyette bulunmaları halinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilecek.

Bu nedenle yetki belgesi iptal edilen işletmeye ve işletme sahibinin diğer işletmeleri ile temsilcisi olduğu işletmelere, iptal tarihinden itibaren bir yıl süreyle yetki belgesi verilmeyecek.