İkinci el araç almayı planlayanlar için sevindirici gelişmeler var! Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile çalışan otoparklarda plakaya yazılan borçların yeni araç sahiplerini mağdur etmesi sorunu, yeni önlemler ve bilgilendirme kampanyalarıyla çözülüyor. Türkiye’de her yıl 10 milyona yakın araç devri yapılırken, noterlerde görünmeyen HGS borçlarına karşı vatandaşları koruyan adımlar atılıyor. İşte detaylar ve borç tuzağından kurtulmanın yolları...

HGS borç sorunu nedir?

Türkiye’de 31 milyondan fazla araç, zorunlu HGS etiketi kullanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve PTT tarafından işletilen sistem, özel otoyol ve otoparklarda da geçerli. Ancak, araç devri sırasında eski sahibin plakaya yazılmış otopark borçları noter ekranlarında görünmüyor. Bu borçlar, yeni sahibin HGS hesabından otomatik olarak kesiliyor, sürpriz faturalara yol açıyor.

Yeni çözümler ve önlemler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile KGM, HGS borç mağduriyetlerini önlemek için harekete geçti:

Dijital Sorgulama Platformu: PTT ve e-Devlet üzerinden araç plakasına ait tüm HGS borçları anlık olarak sorgulanabilecek. Böylece, araç almadan önce borç durumu kontrol edilebilecek.

Noterlerde Yeni Sistem: 2025 sonuna kadar noter devir işlemlerinde HGS borçlarının da görünmesi için altyapı çalışmaları hızlandı.

Farkındalık Kampanyası: Bakanlık, “Araç Almadan Borcu Kontrol Et!” sloganıyla vatandaşları bilgilendiren bir kampanya başlattı. X platformunda #HGSTemkinliOl etiketiyle paylaşılan öneriler, büyük ilgi görüyor.

Vatandaşlar ne yapmalı?

İkinci el araç alırken HGS borç tuzağına düşmemek için şu adımları izleyin:

Borç Sorgulama: e-Devlet veya PTT’nin HGS portalından plakanın borç durumunu kontrol edin.

Satıcıyla Sözleşme: Araç devir sözleşmesine “Eski borçlar satıcıya aittir” maddesi ekleyin.

HGS Etiketi Değişimi: Yeni araç için kendi HGS etiketinizi alın, eski etiketi iptal ettirin.

Banka Talimatlarını Kontrol: Otomatik ödeme talimatlarını inceleyin, eski borçların kesilmesini önleyin.