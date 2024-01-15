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Sıfır otomobil fiyatları 2023 yılı boyunca getirilen önlemlere rağmen yüzde 100’e yakın artış yaşadı. Temmuz ayından Aralık sonuna kadar indirim ve kampanya yapılmasına rağmen markaların modelleri tek tek incelendiğinde ortalama 400 bin liralık artış olduğu görüldü.

Ve 2024 yılının gelmesi ile de yeni fiyat listeleri ortaya çıktı. Sıfır araç fiyatları beklendiği üzere yüzde 2 ila yüzde 4 arasında zamlandı. Piyasadaki en ucuz sıfır otomobil ise liste fiyatına göre 710 bin lira oldu.

“ENFLASYON VE KUR SIFIR OTOMOBİL FİYATLARINA YANSIYACAK”

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu düzenlediği basın toplantısında sıfır otomobil fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eroldu, araba almak isteyenleri yakından ilgilendiren otomotiv fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği yönündeki soruya yanıt verdi.

“Ocakta başladı ama şimdi bu doğal, yani enflasyon ve kur artışları fiyatlara yansıyacaktır. Enflasyonda hem yerleşmiş bir enflasyon var hem de aylık 3-4 temposunda bir enflasyon var” ifadelerini kullanan Cengiz Eroldu, “Fiyatlara yansıdığını göreceğiz zaten. Ocak ayında da benim gördüğüm, yüzde 2 ile yüzde 4 arasında en azından görebildiğim markalarda fiyat artışları var. Enflasyon ve kur artışları fiyatlara yansıyacaktır. Ama kaçınılmaz bir şey yani bu. Bazen fiyat indirimleri de olduğunu görebiliyorsunuz” diye yorumda bulundu.

DÜŞÜK FAİZ, ÖZEL İNDİRİM...

Otomobil firmaların sıfır araç kampanyaları, genellikle düşük faiz oranları, özel indirimler veya avantajlı ödeme seçenekleri gibi çeşitli imkanları içeriyor. İşte otomobilde marka marka, model model avantajlı kampanyalar...

SIFIR OTOMOBİLDE OCAK AYI KAMPANYALARI

CHERY

Cherry Ocak kampanyası kapsamında zam yapmayıp fiyatları sabit tuttu. Ay boyu devam edecek olan kampanyada, tüm Chery modellerinde 50 bin TL’ye kadar araç takas desteği ve 200 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı sağlanıyor.

PEUGEOT

Peugeot, 2008 ve E-2008 modellerinde 165 bin lira için 12 ay vadeli faizsiz kredi fırsatı sunuyor. Yeni 408'lerde ise 250 bin lira için 12 ay vadede faizsiz kredi imkanı bulunuyor. Markanın hatchback sınıfındaki temsilcisi 308 ve elektrikli E-308 modellerinde 150 bin lira için 12 ay vadeli faizsiz kredi avantajı sunuluyor.

Peugeot SUV 3008 Active Prime ve Allure donanımlarında 250 bin lira ve 12 ay vadede faizsiz finansman avantajı bulunuyor. GT donanımında ise 300 bin liralık kredide 12 ay vadeli yüzde 0,99 faiz uygulanıyor. Peugeot 508 Allure donanımında 12 ay vadede 165 bin liralık faizsiz kredi avantajı sunukuyor. GT donanımlı versiyona 200 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faiz uygulanıyor. Rifter modeli, 135 bin liralık 12 ay vadeli ve faizsiz kredi avantajıyla müşterileri bekliyor. Peugeot'nun ticari araç modelleri Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van, 200 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle destekleniyor.

TOYOTA

Toyota, yeni yılın ilk özel kampanyasını resmi internet sitesinden de duyurdu. Toyota kampanyası 'Yaris Cross' modeli için Ocak ayının sonuna kadar geçerli olacak. Kampanya, sıfır araç sahibi olmak isteyenlere 170 bin TL’ye varan indirim fırsatı sunuyor.

CITROEN

Citroen C4 X modelinde 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi fırsatı sunuluyor. Citroen C4 X’in yüzde 100 elektrikli versiyonu ë-C4 X, 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya tüzel müşterilere özel 400 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçenekleriyle satın alınabiliyor. Citroën C4’e 200 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli krediyle sahip olunabiliyor. Citroen C4’ün yüzde 100 elektrikli versiyonu ë-C4 ise 200 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi veya tüzel müşterilere özel 400 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile sunuluyor. SUV modeli C5 Aircross, Shine Bold ve E-Series donanımlarına özel 300 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânlarıyla Citroën showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor.

Citroen C3 Aircross modeli, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile satın alınabiliyor. Citroen C3 modelinde 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi imkânı sağlanıyor. Citroen Berlingo Kombi, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi fırsatı sunuyor. Citroën Berlingo Van, 150 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor. Citroen, yüksek kapasite ve konforu buluşturan Jumper modelini, 150 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor.

NISSAN

Nissan Qashqai’nin Ocak ayı kampanyasında farklı donanım seviyelerine göre nakit alım indirimi ve sıfır faiz imkanı sunuluyor. Benzinli Qashqai modellerinde 150.000TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz kredi imkanı veya 150.000TL nakit alım indirimi sunuluyor. Benzinli Qashqai’lerin Platinum Premium donanım seviyesinde ise yalnızca 150.000TL nakit alım indirimi uygulanıyor. Qashqai e-POWER’ların ocak ayı kampanyasında 150.000 TL nakit alım indirimi sunuluyor. Kampanya Qashqai’nin e-POWER teknolojisine sahip Platinum Premium, Designpack, Black Edition donanım seviyelerinde geçerli olacak. Skypack donanım seviyesine sahip e-POWER Qashqai’lerde ise 200.000 TL nakit alım indirimi uygulanacak.

OPEL

Opel Corsa, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı, Opel Astra, Edition donanımında 250 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi, GS ve Ultimate donanımlarında ise 300 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 1 milyon 519 bin 900 TL'den fiyatlarla kampanyasını sunuyor.

Opel'in SUV modellerinden biri olan Crossland, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği ile 1 milyon 156 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Mokka GS ve Ultimate donanımları ile 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya Edition donanımıyla 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 1 milyon 508 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Opel'in SUV'daki amiral gemisi Opel Grandland da 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi avantajıyla 1 milyon 879 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla kampanyayı sunuyor.

Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 313 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Opel Mokka'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik, 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi olanağıyla 1 milyon 538 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Opel Astra Elektrik de 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 648 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahipleriyle buluşuyor. Opel Combo Cargo 776 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Combo Life modeline 1 milyon 20 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunuyor. Ayrıca Vivaro Cargo 1 milyon 39 bin 900 TL'den, Vivaro City Van ise 1 milyon 208 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

MG

MG, ocak ayında MG4 satın alan müşterilerine hem takas hem de kredi desteğinden aynı anda faydalanma imkânı da sağlıyor. 577 km WLTP şehir içi menzili ile yüzde 100 elektrikli sürüş keyfini yaşatan MG4 Electric modeline 200 bin TL’ye 12 ay vade ve 0,49 faizli krediye ek, 70 bin TL’ye varan takas desteği ile sahip olunabiliyor.

Bir diğer yüzde 100 elektrikli model ZS EV modeli için de 80 bin TL takas desteği veya 250 bin TL’ye 12 ay vadeli 0,49 faizli kredi desteği sunuluyor. Ayrıca bu modelleri satın alanlara Wallbox hediyesi veya 15 bin TL tutarında şarj kartı hediye ediliyor. Markanın müşterilere sunduğu en önemli avantaj ise “MG ValueGuard geri alım programı”. Ayrıca standart 7 yıl-150 bin km’lik araç ve batarya garantisi de sunuluyor. Ocak ayında, MG4 Electric’e 1.329.000 TL’den başlayan takas indirimli fiyatlarla, ZS EV’ye ise 1.669.000 takas destekli fiyat ile ulaşılabiliyor.