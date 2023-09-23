Tahmini Okuma Süresi: dakika

WanHaber – ÖZEL

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak olan“1. Uluslararası Ortadoğu Sinemaları Sempozyumu” 20 Ekim – 23 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından ilk kez düzenlenecek olan 1. Uluslararası Ortadoğu Sinemaları Sempozyumu Yakın Doğu Üniversitesi, Tahran Sanat Üniversitesi, İran Sanat Akademisi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin ortaklığıyla Van’da hem yüz yüze ve online olarak gerçekleşecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Derviş Zaim, Türkiye’den Yönetmen – Senarist Semih Kaplanoğlu, İran’dan Yönetmen – Senarist Reza Mirkarimi, Lübnan’dan Akademisyen – Yönetmen Hady Zaccak’in katılımlarıyla gerçekleşecek olan sempozyumda ‘Ortadoğu Sineması’nın dünü bugünü ve yarını konuşulacak.

Ortadoğu Sinemalarında ele alınan konu ve temaların işleneceği sempozyumda, içinde yaşanılan coğrafyanın yaşam koşulları ve kültürün sinemaya etkileri üzerine konuşulacak.

Ayrıca sempozyumda kültürel kaynaklı tartışmalar ve interaktif bir süreç takibi yapılarak, farklı ülkelerden araştırmacıların kendi alanlarına ait çalışmaları aktarması hedefleniyor.

Ortadoğu Sinemaları Sempozyumu, bilim ve sanat insanlarını bir araya getirerek geleneksel ve yeni medya ortamında Orta Doğu sinemalarının dünü bugünü ve yarını hakkında değerlendirmeler yapılacak.

Birincisi düzenlenecek olan sempozyum ile gelecek yıllarda sadece Orta Doğu değil, diğer ülkelerden de katılımcıların gelmesi amaçlanıyor.

Haber: Fatma Öztürk