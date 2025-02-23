Olay, saat 21.00 sıralarında Yahyalı ilçesi Ağcaşar Barajı sulama kanalları üzerinde meydana geldi. Bölgede ördek avına çıkan Hacı Osman Tarlacı ile arkadaşı Osman Çıtak, sulama kanalları üzerinde farklı noktalara yerleşerek beklemeye başladı. İddiaya göre, karla kaplı zeminde ayağı kayan Tarlacı düştü, elindeki tüfek de ateş aldı. Hacı Osman Tarlacı’nın tüfeğinden çıkan saçmalar, başka bir bölgede av için bekleyen arkadaşı Osman Çıtak’a isabet etti. Bacağından yaralanan Çıtak, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Osman Çıtak’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA