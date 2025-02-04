Hakkari polisi tarafından il merkezi ve ilçelerde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik yapılan uygulamaya 156 personel ve 16 ekip katıldı. Denetimler; 103 okul ve çevresi, metruk binalar, internet ve oyun salonları, kahvehaneler, iddia ve ganyan bayileri, alkollü mekanlar, marketler, büfeler ile park ve bahçelerde yapıldı.

Bin 541 kişi ve 85 servis aracı ile 542 sivil aracın sorgulandığı denetimlerde; 28 araçta emniyet kemeri, telefonla seyir halinde olma, park hataları gibi eksiklikler tespit edilerek işlem yapıldı. Ayrıca, 11 kişinin yoklama kaçağı olduğu belirlenerek haklarında işlem yapıldı.