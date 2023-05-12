1967 yılında ‘Ziraat Meslek Lisesi’ olarak açılan Tuşba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin eğitim öğretime aralıksız devam ettiğini ifade eden Okul Müdürü Fahrettin Aysan, 220 öğrencinin eğitim gördüğü okulda 22 öğretmenin görev aldığını söyledi.

Okulda tarım, hayvan sağlığı ve gıda teknolojileri gibi alanların yer aldığını belirten Aysan, “Okul olarak hem sivil toplum kuruluşları hem YYÜ hem de çiftçilerimizle işbirliği içerisinde bazı uygulamalar yapıyoruz. Bu çerçevede tarla-bahçe bitkileri, kuluçka merkezi, hayvan yetiştiriciliği ve ürünlerinin değerlendirilmesi gibi çalışmalarımız var.

Tarla ve bahçe bitkileri uygulamaları çerçevesinde bu yıl 20 dönümlük bir alanda ‘ata tohumu’ uyguladık. Bu ata tohumundaki gelişme hakikaten çok memnuniyet verici. Bunda da faktörün toprağın çok iyi işlemesi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü sonbaharda erken ekim yaptık. Bunun yanında gösterilen özen ve yağış faktörünün de olabileceğini değerlendiriyoruz” dedi.

Sadece YYÜ ile değil alanda uygulama yapan çiftçilerle de çok iyi diyaloglarının olduğunu belirten Aysan, “Bu uygulama ile hem verimin yüksek olacağını hem de haziran ayı sonu veya temmuz ayı başı gibi buğdayın hasadını öngörüyoruz. Eğer böyle bir gelişme sağlanırsa, ekin zamanı sınırlı olan Van için ikinci bir ürünü denemeyi ve ikinci ürün olarak da salaşlık mısırı öngörüyoruz.

Bununda ilimiz, okulumuz ve çiftçimiz için ciddi bir ekonomik değer olabileceği düşüncesindeyiz” ifadelerini kullandı. Öğrenciler ise toprakla haşır neşir olmanın güzel olduğunu ifade ederek böyle bir projede yer aldıkları için mutlu olduklarını söylediler.İHA