Vanlı İşadamı Servet Yenitürk, Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan onuruna Elite World Otel'de bir yemek programı düzenledi. Söz konusu programda konuşan Oğan, vatandaşların birçok konuda seçici davrandığını, ama ülkeyi yönetme konusuna gelince aynı hassasiyeti göstermediğini dile getirdi.

11 Mart 2023 tarihinde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan ve aday olmak için gerekli 100 bin imzayı 26 Mart tarihinde tamamlayan Sinan Oğan, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Van'a gelen Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Vanlı İşadamı Servet Yenitürk'ün kendisi onuruna verdiği yemekli programa katıldı.

"VAN'IN BENİM YANIMDA AYRI BİR YERİ VARDIR"

Büyük Van Buluşması kapsamında düzenlenen yemekli programda konuşan Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, kendisini Vanlı olarak da gördüğünü söyleyerek, "81 vilayetin tamamını seviyoruz. Ama memleketim Iğdır ile Van birbirine komşu şehirler.

Dolayısıyla Van'ın benim yanımda ayrı ve özel bir yeri vardır. Bizler aynı toplumun, aynı bölgenin insanlarıyız. Sizler beni bağrınıza bastınız. O yüzden bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Ayrıca bu yemekli programı organize eden değerli işadamımız Sayın Servet Yenitürk'e ve çalışma arkadaşlarına da teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

2011 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Iğdır Milletvekili seçilerek Meclis'e giren, 2015 yılında partiden ihraç edilen, açtığı davayı kazanarak yeniden partiye geri dönen Sinan Oğan, 2017 yılında bir kez daha partiden ihraç edilmişti. 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimi için ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı gösterine ve bu seçimlerde yarışacak olan dört isimden biri olan Sinan Oğan, şehir gezilerini sürdürüyor.

Van'daki seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretleri gerçekleştiren, yine STK'ları ve işadamlarını ziyaret eden, vatandaşlara çalışmaları hakkında bilgiler aktararak kendilerinden destek isteyen Sinan Oğan, Elite World Otel'de kendisi onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.

"ORTAYA KOYDUĞUMUZ TEMEL BİR TEZ VAR"

Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya koydukları temel bir tezin olduğunu söyleyen Oğan, "Cumhuriyetin temel değerlerine kayıtsız ve şartsız çıkmak, bizim temel tezimizdir. Türkiye, terörden çok çekti. Bu bölge ve coğrafyanın artık terörle anılmamasını istiyoruz.

Terörden arındırılmış bir Türkiye hayal ediyoruz. Çok büyük bir genç potansiyelin olduğu Van'da işsizliğin son bulmasını istiyoruz. Gençlerle sohbet ediyoruz, birçoğu üniversite mezunu ama atanamıyor. Emin olunuz ki biz bu tür şikayetleri her yerde duyuyoruz.

Liyakatsizlik almış başını gidiyor. Hak etmeyenin, hak etmediği yerlerde olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar bu ülke vasat bir yönetim altında. Yeni işe alım sistemleri getireceğiz. Üniversitelerde mezun olanlar yıllarca iş bulabilir miyim endişesi yaşamayacak.

Adaleti herkes için sağlayacağız. Adaletin hava-su gibi ihtiyaç olduğu günlerden geçiyoruz. Bu ülkede basın özgürlüğünü sağlayacağız. Basını da iktidarın baskısından kurtaracağız. Özellikle yerel basını da her konuda destekleyeceğiz. Çünkü kartel basını birçok kez hükümetin baskısına boyun eğerken, yerel medyanın çeşitliliği dikkat çekiyor.

Van, Ağrı, Kars, Ardahan serhat şehirlerdendir. Yıllardır sizler, bizler serhat şehri olmamıza rağmen, sınır ticaretinden gerektiği gibi pay alamıyoruz. Sınır ticareti konusunda önemli çalışmalar yapacağız inşallah. Sınır bölgelerinin kalkınması için teşvikler vereceğiz.

Van'ın turizm noktasında çok daha iyi noktaya gelmesi için çabalayacağız. Bakın değerli arkadaşlar, Van Gölü'nde yaşayan balığın göç serüveni başlı başına turizmde değerlendirilmesi gereken bir alandır. Yine balıkçılığın gelişmesi adına çok önemli çalışmalar yapacağız inşallah. Van, tarım-hayvancılık şehridir. Ama bu alanda da istenen gelişme yaşanmıyor. Bu bölgenin insanının başka şehirlere iş arama için gitmemesi için yeni politikalara ihtiyaç var. Tüm bu çalışmaları yapmamız için sizlerin desteğine ihtiyacımız var" diye konuştu.

"ÜLKEYİ YÖNETECEK KADROLARI SEÇMEYE GELİNDİĞİNDE, HASSAS DÜŞÜNMÜYORSUNUZ"

Vatandaşların birçok konuda seçici olduğunu, ama ülkeyi yönetecek kadroları seçmeye geldiğinde aynı hassasiyeti göstermediğini anlatan Sinan Oğan, "Bakın paranız olduğunda gidiyorsunuz en iyi telefonu alıyorsunuz. Bir manava gittiğinizde en güzel sebze-meyveyi seçiyorsunuz. Ama ülkeyi yönetecek kadroları seçmeye geldiğinizde, aynı hassasiyeti göstermiyorsunuz. 20 yıldır bu ülkeyi tahterevalli mantığıyla yönettiler.

Bir tarafta Recep Tayyip Erdoğan, öte tarafta Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce. Yetmedi mi? Bu ülkeyi sürekli geren bir politika icra ediliyor. Herkes birbirini boğacak duruma gelmiş. Köhne siyaset insanları birbirine düşürüyor. Kendi menfaati için insanları kavga ettiren bu siyasetin son bulması gerekiyor. Bizim bu ülkede kavga edecek hiçbir sorunumuz yoktur.

Kavgamız ülkemizin birliği beraberliği için olmalıdır. Ama birilerinin iktidarının devamı için kamplaştırma söz konusu. O yüzden de bir siyasete yeni bir anlayış getirmek istiyoruz. Sizler de lütfen artık siyasetçilere o vermeyin. Artık, seçim kazanmak için siyaset yapanlara değil, devletin ve milletin geleceğini kazanmak için politika ortaya koyanlara oy verin. Vereceğiniz oy, gelecekte çocukların nasıl bir ülkede yaşayacağı konusunda bir kararınız olacaktır" ifadelerini kullandı.

"BİR ŞİRKETİN BAŞINA BİLE ÇOK YAŞLI BİRİNİ GETİRMİYORSAK, ÜLKENİN BAŞINA YORGUN, YAŞLI BİRİNİ GETİRMEYELİM"

Siyasette seçim yapılırken takım tutar gibi bir politika izlenmemesi gerektiğini anlatan Oğan, "Bakın bir şirketiniz olduğunda, 75-80 yaşındaki birini, hatta babanızı bile bu şirketin başına getirmezsiniz. Öyleyle ülkenin başına getireceğiniz kişi konusunda da hassas düşünmelisiniz.

O yüzden bizler sürekli bu konuları anlattık, anlatıyoruz. Pazar gününe kadar anlatacağız. İnanıyorum ki biz, oy potansiyeli çok hızlı artan bir ittifak olarak bu seçimlerde, hem cumhurbaşkanlığında, hem parlamentoda sürpriz yapacağız. Anketleri alt-üst edeceğiz. Biz inanıyoruz ki ikinci tura kalacağız. Ama siyaset bu, olur da kalamazsak, şundan emin olun ki, ikinci turda kimin cumhurbaşkanı adayı olup-olmayacağına, biz karar vereceğiz.

Peki, biz olmazsak, buna kim karar verecek? HDP ve Hüdapar karar verecek. İşte yine diyoruz ki elinizi vicdanınıza bırakın, düşünün, bizler mi bu kararı verelim, HDP ile Hüdapar mı? Bu sorunun cevabı, sizin oyunuzun rengini de belli edecektir" diye konuştu. Bir evlat, bir kardeş, bir ağabey olarak herkesten destek isteyen Oğan, "Bugün buradan ayrıldığınızda komşunuza, eşinize, dostunuza, eğer benden büyükseniz 'bir evladımın toplantısına katıldım' deyin.

Eğer benim yaşımdaysanız 'bir kardeşimin toplantısına katıldım' deyin. Eğer benden küçükseniz, 'bir ağabeyimin toplantısına katıldım' deyin ve bizim için oy isteyin" ifadelerini kullandı. Halkın içinden çıkmış biri olduğunu söyleyen Oğan, "Bakın ben sırça köşklerden gelmedim. Halkın içinden çıkıp gelmiş biriyim. Iğdır'ın Melekli köyünde dünyaya geldim.

Tarlalarda çalıştım, çobanlık yaptım, okudum, kendimi geliştirdim ve bu noktalara geldim. Arkamızda milletten başka kimse yok. Bize gönül rahatlığıyla kefil olabilirsiniz. Çünkü onlar büyük paralarla kampanyalar yapıyorlar. Bakın Van'a her taraf afiş çöplüğüne dönmüş. Bizim arkamızda ise yürekli insanlar var. Bu yürekli vatan evlatları, para babalarından çok daha güçlü olacaktır. Vatan evlatları daha yükselecektir" şeklinde sözlerini tamamladı.

Van Bölge Gazetesi