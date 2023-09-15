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WanHaber – Fatma Öztürk

Nesli tükenme tehlikesi altında olan Kerkenez Kuşu, Van’ın Gevaş ilçesinde vatandaşlar tarafından bitkin halde bulundu.

Bitkin halde bulunan Kerkenez Kuşu, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından teslim alındı.

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerince alınan kuş, sosyal medya hesabı üzerinden “Kerkenez emin ellerde” denilerek, tedavi edilmek üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edildi.

Burada tedavisi tamamlanan kuş daha sonra doğaya salınacak.