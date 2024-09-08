Narin Güran'ın Kayıp Hikayesi ve Trajik Sonu.. Narin Nerede Bulundu?

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, 19 gün boyunca kayıp olarak arandı. Ailesi ve güvenlik güçlerinin yoğun çabalarına rağmen küçük kız uzun süre bulunamadı. Nihayetinde, Narin’in cansız bedeni, köyün yakınındaki Eğertutmaz Deresi’nde jandarma ekipleri tarafından keşfedildi. Bu acı haber, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından sosyal medyada duyuruldu ve ülke genelinde büyük bir üzüntü yarattı.

Köydeki Güvenlik Önlemleri

Narin’in cansız bedenine ulaşıldıktan sonra köyde yoğun bir hareketlilik yaşandı. Olay yerine güvenlik güçleri sevk edilirken, köye giriş ve çıkışlar güvenlik amacıyla kapatıldı. Bu durum, bölgedeki incelemelerin daha güvenli bir şekilde yürütülmesine yardımcı oldu ve Narin'in kayboluşu hakkındaki sırların aydınlatılması için titiz bir çalışma başlatıldı. Bu trajik olay, köydeki herkesin yüreğine derin bir acı bıraktı.

Neden Sekiz Kez Arandı?

Narin Güran’ın kaybolmasının ardından, hem yerel hem de Ankara’dan gelen özel ekipler, bölgeyi sekiz kez detaylı bir şekilde taradı. Her seferinde kapsamlı bir arama yapıldı, ancak Narin’e dair hiçbir iz bulunamadı. Yoğun çabalar sonuç vermeyince, nihayet derinlemesine yapılan aramalar sonucunda küçük kızın cansız bedeni ortaya çıktı.

Ağabeyinin Gözaltına Alınması

Narin’in kaybolmasıyla ilgili yapılan soruşturmada, ilk olarak 18 yaşındaki ağabeyi gözaltına alındı. Ağabey, kolundaki ısırık izleri nedeniyle dikkat çekti ve sorguya alındı. Ancak, bu izlerin kaynağı belirlenemediği için ağabeyi serbest bırakıldı.

Amcasının Tutuklanması

Narin’in kaybolması sürecinde, aynı zamanda köy muhtarı olan amcası Salim Güran da gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan amca, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” ve “kasten öldürme” suçlamalarıyla tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, amcanın DNA bulgularının, Narin’in ailesinin araçlarında bulunan izlerle eşleştiğini belirterek, tutuklama kararının bu bulgulara dayandığını açıkladı.