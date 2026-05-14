Kurban Bayramı arifesinde Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nde etiket ve fahiş fiyat kontrolleri gerçekleştirildi. Denetimlere dair bilgi veren İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe, hal bünyesinde yıllık ortalama 3 milyon tonluk bir ürün trafiğinin döndüğünü ve bu hacmin yaklaşık 90 milyar TL’lik bir pazar değerine sahip olduğunu belirtti.

Menteşe, Ticaret Bakanlığı adına yürütülen çalışmalarla, giriş-çıkış yapan ürünlerin yasal mevzuata ve güncel düzenlemelere uygunluğunu titizlikle incelediklerini ifade etti.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde sebze ve meyve fiyatlarında yaşanabilecek olası usulsüzlüklerin önüne geçmek amacıyla Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nde denetim yaptı. Sabah saatlerinde başlayan denetimlerde ekipler, hal içerisinde faaliyet gösteren iş yerlerinde ürünlerin alış ve satış faturalarını kontrol etti.

Tezgahlarda bulunan ürünlerin kimlik etiketleri ve künyeleri tek tek incelenirken, ürünlerin hangi üreticiden geldiği, giriş tarihi ve fiyat bilgileri ile komisyon oranlarının yasal sınır olan yüzde 8’i aşıp aşmadığı denetlendi. Ekipler ayrıca ürünlerin stok durumu ile fiyat değişimlerini karşılaştırarak fahiş fiyat ve kayıt dışı satış iddialarına yönelik incelemelerde bulundu.

2026 YILI BAŞINDAN İTİBAREN 77 FİRMAYA İDARİ PARA CEZASI

İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü’nün verilerine göre, 2026 yılı başından bu yana Bayrampaşa ve Ataşehir hallerinde 450 firma denetlendi. Ürünlerinde künye bulundurmayan 77 firmaya toplam 8 milyon 567 bin 251 lira idari para cezası uygulandı. Fatura incelemelerinde ikiz fatura düzenleme veya ürün bedelini düşük gösterme gibi usulsüzlükler tespit edilen 20 firma ise detaylı inceleme yapılması için ilgili vergi dairelerine bildirildi.

‘BU HALİMİZDE YILLIK YAKLAŞIK 3 MİLYON TON SEBZE MEYVE TİCARETİ GERÇEKLEŞİR’

İsmail Menteşe, bayram öncesinde denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirterek, “Bayrampaşa halimiz yaklaşık günlük 25 bin esnafın ziyaret ettiği bir işletmedir. Buraya günlük dışarıdan bin adet tonajlı büyük araba ürün getirir, sebze meyve getirir. Buradan da İstanbul'a, perakendecilerimize, pazarcılarımıza, pazarcı esnafımıza ve diğer kişilere yönelik de yaklaşık 6 bin araba ürün çıkarır. Bu halimizde yıllık yaklaşık 3 milyon ton sebze meyve ticareti gerçekleşir.

Bunun da parasal karşılığı yaklaşık 90 milyar civarındadır. Biz Ticaret Bakanlığı olarak üreticiden buraya gelen ürünler ve buradan da piyasaya dağılan ürünlerin kanunumuza, mevzuatımıza uygun olmadığı noktasında kontroller gerçekleştiriyoruz" dedi.

‘BAYRAMA KADAR DENETİMLERİMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ’

İsmail Menteşe, “Burada künye bilgilerini kontrol ediyoruz. Ürünlerin üzerinde künye olup olmadığını birlikte baktık. Ürünün nereden geldiğine, kaça geldiğine ve gittiği yere kaç paraya gittiğine. Çünkü biz üreticiden buraya gelişi ve buradan da son tüketiciye gidişi noktalarında fiyatını da kontrol ediyoruz. Bu noktada da idari işlemler gerçekleştiriyoruz. Biz sade bugün değil bayrama kadar da yaklaşık her iki halimizde, Bayrampaşa ve Ataşehir halimizde 12 ekip 30 arkadaşımızla bayrama kadar denetimlerimizi devam ettireceğiz" diye konuştu.