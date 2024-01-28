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Edinilen bilgilere göre MÜSİAD Van Şube Başkanı Ertuğrul Balibay, ani bir rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı.

Doktorların ilk müdahalesinin ardından ameliyata alınan Balibay'ın ameliyatının başarılı geçtiği belirtildi.

AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, yaptığı paylaşımda; "Ani kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Van Müsiad Şube Başkanı Sn. Ertuğrul Balibay'ın ameliyatı başarılı geçmiştir. Kıymetli şube başkanımıza Allah'tan acil şifalar diler, sevdiklerine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.