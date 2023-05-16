Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.İnce seçimlerin sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk açıklamasını yaptı.

İnce, "Bu son 45 günde gördüklerimi, 45 senede görmedim. 45 gündür itibar suikastı yapıyorlar. Adaylıktan çekiliyorum. Türkiye'ye üçüncü seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın." demişti.

İNCE'DEN SEÇİM SONRASI İLK PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs seçimlerinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Partililere seslenen İnce, "Gençler, evlatlarım, biz 'Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim.' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gidenleriz. Kendinizi üzmeyin, asla umutsuzluğa kapılmayın. Umut her zaman vardır." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'den seçim sonrası ilk paylaşım!

Muharrem İnce'nin partisi Memleket Partisi'nin oy oranı ise 0,92'de kaldı. Böylece İnce'nin partisi Meclis'e giremedi.

süperhaber