Petrol fiyatları ve dolardaki yükseliş pompaya zam olarak yansıdı. Akaryakıt fiyatlarında tabelalar değişiyor. Dün gece benzine 1 lira 50 kuruş zam geldi ve bu zam tabelaya yansıdı.

Motorin zammı bu gece geliyor

Benzinin ardından motorinin litre fiyatına da zam geliyor. Motorin zammı benzin zammından daha yüksek olacak. 15 Mayıs perşembe günü itibariyle motorinin litre fiyatı 1 lira 83 kuruş zamlanmış olacak. Zamdan önce depoları doldurmakta fayda var.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 64,62 dolardan işlem görüyor.