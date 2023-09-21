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Moskova Borsası'nda aralarında Türk Lirası'nın da (TL) bulunduğu çeşitli yabancı para birimleriyle yapılabilecek işlem seçeneklerinin arttırılacağı bildirildi.

Moskova Borsası'ndan yapılan açıklamada, döviz üzerinden işlem yapmalarına yönelik seçeneklerin 25 Eylül itibarıyla genişletileceği belirtildi.

Açıklamada piyasa katılımcılarının, merkezi karşı taraf (MKT) ile tezgah üstü piyasa (OTC) işlemelerini artık Türk Lirası-Rus rublesi, ABD doları-Türk Lirası çiftleri ile gerçekleştirebilecekleri bilgisine yer verilirdi.

Ayrıca, liranın yanı sıra Hong Kong doları-Rus rublesi ve ABD doları-Hong Kong doları döviz çiftleri ile de işlemler yapılabileceği bildirildi.

PİYASA KATILIMCILARI İÇİN FIRSATLAR GENİŞLETİLİYOR

Açıklamada, söz konusu yeniliğin piyasa katılımcıları için fırsatları genişleteceği ve yabancı şirketler de dahil olmak üzere müşterilere hizmet verme konusunda esneklik sağlayacağı kaydedildi.

"DOST VE TARAFSIZ" ÜLKELERİN YATIRIMCILARA DÖVİZ PİYASASINDA İŞLEM YAPMA İZNİ

Rus hükümeti, bugün aralarında Türkiye'nin de bulunduğu "dost ve tarafsız" 30 ülkeden yatırımcılara Rusya'daki döviz piyasasında işlem yapma izni vermişti.

AA