Atatürk İlkokulu ana sınıfı öğretmeni ve proje fikrini ortaya atan Tuğçe Yaman, okulun tüm birimlerinin ve velilerin desteğiyle bir hafta içinde onlarca oyuncak topladığını belirtti. Yaman, "Projemize okulumuzun idarecileri, tüm öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz katılım gösterdi. Bir hafta boyunca oyuncak topladık. 100’e yakın oyuncağımız oldu. Bu oyuncakların bir kısmını hastanede tedavi gören çocuklara, bir kısmını da köy okullarındaki öğrencilerimize gönderdik" dedi.

Atatürk İlkokulu Müdürü Bedrettin Aslantaş ise projenin ilçede bir ilk olduğunu vurgulayarak, "4 yıldır Atatürk İlkokulu’nun müdürüyüm. Okulumuzun ana sınıfı öğrencileri ve öğretmenimiz Tuğçe Yaman, örnek bir projeye imza attı. Öğrencilerimizin harçlıklarıyla alınan oyuncakları, hastanede tedavi gören çocuklarımıza moral ve motivasyon sağlamak amacıyla götürdük. İlçemizde bir ilke öncülük etmiş olduk. Öğretmenimize teşekkür ederken, diğer okullara da örnek teşkil etmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Projenin hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynayan okulun rehber öğretmeni Fatih Epsoylu da, "Bu proje, Tuğçe hocamızın önerisiyle başladı. İlk etapta hastanede tedavi gören çocuklara oyuncak vermeyi planlamıştık. Kış aylarının zorlu şartlarında hastanede yatan çocukların hem can sıkıntısını gidermek hem de psikolojik olarak moral desteği sağlamak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Projede yer almaktan dolayı çok mutluyuz. Arta kalan oyuncakları köy okullarına göndererek oradaki öğrencilerin de bu projeden faydalanmasını sağladık. Muradiye’de bir ilk olmasından dolayı ayrıca gururluyuz" diye konuştu.

Atatürk İlkokulu'nun bu anlamlı projesi, hem hasta çocukların yüzünü güldürdü hem de köy okullarındaki öğrencilere destek oldu.