Mevduat ve fonlarda stopaj oranları kuruşluk değişimle büyük maliyet artışı ya da azalışlarına sebep oluyor. Bu oranların değişme ihtimaline karşılık gözler 30 Nisan'da yayımlanacak Resmi Gazete'ye çevrildi. Mevduat ve fonlarda stopaj oranlarına yönelik kararın Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra uygulamaya geçirilmesi bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın önce gecelik faizleri ardından da politika faizini yükseltme kararı sonrası yatırımcıların dikkat kesilmiş durumda. Hürriyet'in haberine göre; stopaj oranlarında artışa gidilmesi ihtimali mevduat faizinde bir miktar gerilemeye işaret etmiş olacak. Bu durum da Merkez Bankası'nın faiz artırım hamlesini etkileyebilir.

VADE UZADIKÇA STOPAJ ORANI DÜŞÜYOR

Mevduatlarda 6 aya kadar olan vadelerde stopaj yüzde 15, 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 12'ye, 1 yıldan uzun vadelerde ise stopaj yüzde 10'a çıkarıldı. Fonlarda stopaj oranı hisse senedi yoğun, katılım hisse senedi yoğun ve serbest hisse senedi yoğunlarda yüzde 0, değişken fonlar, fon sepeti fonları, diğer katılım fonları, borçlanma araçları fonları, kıymetli maden fonları, para piyasası fonları, diğer serbest fonlarda yüzde 15, bir yıl üstünde tutulursa yüzde 50 üstü yerli hisse taşıyan değişen fonlarda stopaj yüzde 0 oldu.

Hisse senedi yoğun fonların katılma paylarından ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için yüzde 0 olarak uygulanan tevkifat oranında değişiklik olmadı. Bankalar tarafından yurt içinde ihraç edilen borçlanma araçlarından elde edilecek gelirler üzerinden yapılacak tevkifat oranı 1 yıldan kısa vadeli olanlarda yüzde 15, diğerlerinde ise yüzde 10 olacak.

YATIRIMCILARI DERİNDEN ETKİLEYEBİLİR

Yatırımcıların yeni açacakları mevduat hesapları ve fonlarda yeni stopaj oranları geçerli olacak. Mevcutta bulunan mevduat ve fonların stopajlarında değişiklik olmayacak ancak fonu olup üzerine yeni fon ekleyecek olanlar için önceki fonlar da dahil olmak üzere yeni fonlarla birlikte güncel stopaj oranı işlemiş olacak. Bu nedenle mevcut fonuna ekleme yapacak olanlar başka bir aracı kurum üzerinden fonlarına ekleme yapmaları halinde eski fonlarını eski stopaj oranından elinde tutmuş olacak. Yeni açılacak mevduatlarda stopaj arttığı için daha az faiz geliri elde edilecek.