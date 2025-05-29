Ziyaret kapsamında çeşitli görüşmeler yapacak olan Tekin, Cumartesi günü kentten ayrılacak. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, yarın Van’a geliyor. Bakan Tekin’in eğitim projeleri ve yatırımları üzerine görüşmeler gerçekleştireceği öğrenildi.

Bakan Yusuf Tekin’in Van ziyareti kapsamında, eğitim altyapısı, okul projeleri ve öğretmen atamaları gibi konular görüşülecek. Yerel yetkililerle yapılacak toplantılarda, Van’ın eğitim ihtiyaçlarına yönelik planlamalar ele alınacak. Tekin’in 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü kentten ayrılacağı öğrenildi.

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden elde edilen bilgilere göre, Bakan Tekin’in Van ziyaretine dair detaylı gezi programı henüz paylaşılmadı.