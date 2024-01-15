Yerel seçimlere doğru partiler adaylarını belirliyor.
Cumhur İttifakı'nda ise AK Parti ve MHP arasında aday belirleme sürecinin sonuçları yavaş yavaş belli oluyor.
MHP'nin 3 il adayı kesinleşti
Daha önce toplam 110 adayını duyuran MHP'de, 3'ü il 10'u büyükşehir ilçeleri olmak üzere 55 aday daha belli oldu.
Buna göre Elazığ'da Murat Aygen, Isparta'da Yusuf Ziya Günaydın, Kars'ta Ötügen Senger MHP belediye başkanlığı için seçim yarışına girecek.
10 büyükşehir ilçesinde MHP adayları
Büyükşehir ilçelerinde ise 10 adayın ismi netlik kazandı.
MHP'nin büyükşehir ilçe adayları şu şekilde:
Ankara / Ayaş - Mehmet Kirzdibi
Antalya / Korkuteli - Sadık Önal
Denizli / Buldan - Mesut Sarıbaloğlu
Eskişehir / Alpu - Alpaslan Kokulu
İzmir / Çeşme - Esat Tanık
Kayseri / Bünyan- Selahattin Metin
Konya / Çumra - Fatih Demirci
Konya / Doğanhisar - Savaş Özdemir
Konya / Emirgazi - Nurişen Koçak
Trabzon Beylikdüzü - Barış Öztürk
Diğer şehirlerdeki ilçe adayları ise şöyle:
Afyonkarahisar / Sandıklı - Melek Yavuz
Afyonkarahisar / İhsaniye - Hamit Çakır
Aksaray / Ağaçören - Fevzi Yalman
Aksaray / Eskil - Niyazi Alyaç
Aksaray / Gülağaç - Doğan Başbuğ
Aksaray / Güzelyurt - Sadullah Er
Aksaray / Ortaköy - Ahmet Koyuncu
Aksaray / Sarıyahşi - Doğan Mutlu
Aksaray / Sultanhanı - Fiyay Şanlı
Çankırı / Atkaracalar - Ali Rıza Küçükkutlu
Çankırı / Bayramören - Halil Muratoğlu
Çankırı / Çerkeş - Nurullah Öztürk
Çankırı / Eldivan - Alpaslan Aşlar
Çankırı / Kızılırmak - Erol Şentürk
Çankırı / Kurşunlu - Şerafettin Uslu
Çankırı / Korgun - Hasan Hüseyin Kozan
Çankırı / Orta - Ömer Bezci
Çankırı / Şabanözü - Ahmet Gümüş
Çankırı / Yapraklı - Ömer Güngör
Erzincan / Otlukbeli - Yusuf Tektaş
Erzincan / Kemaliye - Mehmet Karaman
Erzincan / Kemah - Cevdet Bayram
Erzincan / Çayırlı - Oktay Efe
Erzincan / Üzümlü - Lütfü Yakut
Erzincan / Ilıç - Mehmet Elçi
Erzincan / Tercan - Mehmet Yılmaz
Gümüşhane / Kelkit - Birol Toğlu
Gümüşhane / Şİran - Mutlu Özel
Gümüşhane / Köse - Turgay Kesler
Gümüşhane / Torul - Evren Evrim Özdemir
Gümüşhane / Kürtün - Enver Şen
Kastamonu / Bozkurt - Bozkurt Ekeş
Kastamonu / Çatalzeytin - Ahmet Demir
Kastamonu / Devrekani - Kenan Öz
Kastamonu / Doğanyurt - Şerafettin Ortaç
Kastamonu / Hanönü - Metin Yamalı
Kastamonu / İhsangazi - Hayati Sağlık
Kastamonu / İnebolu - Engin Uzuner
Kastamonu / Seydiler - Mehmet Erdoğan
Kastamonu / Taşköprü - Yıldıran Yüksel
Kastamonu / Tosya - Volkan Kavaklıgil
Böylelikle MHP'nin 165 adayı kesinleşmiş oldu.Kaynak: Ensonhaber