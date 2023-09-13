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WanHaber – ÖZEL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu değerlendirme raporuna göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgâr uyarılarında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, içinde Van’ın da yer aldığı 10 il için sarı kod uyarısında bulundu.

Buna göre Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Ağrı ve Iğdır'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları; Van, Bitlis, Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır’ın güney ve doğusunda yer yer kuvvetli yağış olması beklendiğinden yaşanabilecek su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bir diğer uyarda ise, “Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı” denildi.

Van’da hava sıcaklık değerlerinin 11°- 19° arası olması bekleniyor.

Haber: Fatma Öztürk