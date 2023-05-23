Wanhaber

Meteorolojik tahminlere göre; Van’da bugün zaman zaman rüzgarın etkisini arttıracağı öngörülürken, öğle saatlerinden itibaren yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmini yapıldı.

Rüzgarın, güney ve güneybatıdan orta kuvvette (20-30 km/sa), zaman zaman kuvvetli rüzgar (40-50 km/sa), yer yer fırtınamsı rüzgar (60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bölge genelinde güneyli rüzgarlar ile birlikte bazı iller için toz taşınımı beklendiği de belirtilirken, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinin düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

DOĞU ANADOLU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre; bölgenin parçalı ve çok bulutlu, (Elazığ hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde yer yer toz taşınımı bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

Ömer Bildik