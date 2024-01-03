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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 12 hafta süren artışını sonlandırdı. Toplam rezervler 2023 yılının son haftasında 4 milyar 393 milyon dolar azaldı.

TCMB verilerine göre, brüt rezervler 29 Aralık itibarıyla 4 milyar 727 milyon dolar azalarak 97 milyar 556 milyon dolardan, 92 milyar 829 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri 47 milyar 896 milyon dolardan 48 milyar 231 milyon dolara geldi. Böylece toplam rezervler 145 milyar 453 milyon dolardan, 141 milyar 60 milyon dolara indi.