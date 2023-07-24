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Memur-Sen, 1 Ağustos'ta başlayacak 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin taleplerini açıkladı.

Basın toplantısı düzenleyen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, seyyanen zammın memur emeklisine de yansıtılması gerektiğini söyledi.

Yalçın daha sonra sendika olarak önümüzdeki memur zammı için taleplerini paylaştı.

Zam 3 ayda bir yapılmalı: Kira yardımı da istiyoruz

Zammın 6 aylık değil de 3 aylık periyotlarda yapılması gerektiğini belirten Yalçın, "Zammın 6 ayda bir değil 3 aylık dönemlerde yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Kamu görevlilerine aylık 7 bin 600 TL kira yardımı talep ediyoruz. 2024 için yüzde 70, 2025 için yüzde 40 artış istiyoruz."

Ali Yalçın ayrıca en düşük memur maaşının 29.700 TL'ye yükseltilmesi gerektiğini de ifade etti.

"En düşük memur maaşının 29.700 TL'ye yükseltilmesi gerekiyor"

Yalçın, "2024 Ocak'ta en düşük memur maaşının 29.700 TL'ye yükselmesi gerekiyor" dedi.

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak bulunan Memur-Sen'in talepleri arasında maaş artış oranları ve kira yardımı yer aldı.

Öte yandan doğum yardımı, evlenme yardımı ve ölüm yardımıyla ilgili talepler de dile getirildi.

Memur-Sen'in talepleri

Sözleşmede yer alan talepler şu şekilde:

-2024 yılı için 3’er aylık dönemler itibariyle refah payı dahil toplamda yüzde 70, 2025 yılı için 6’şar aylık dönemler itibariyle refah payı dahil toplamda yüzde 40 artış istiyoruz.

-1.dereceye gelmiş bütün kamu görevlilerinin ek göstergelerinin 3600 olmasını istiyoruz.

-Kamu görevlilerine aylık 7.650 lira kira yardımı yapılamasını istiyoruz.

-Aile yardımı olarak eş yardımının 2 bin lira, çocuk yardımının 500 lira olmasını istiyoruz.

-Ramazan ve Kurban Bayramlarında ayrı ayrı 4.850 lira dini bayram ikramiyesi istiyoruz.

-Gelir vergisinin yüzde 15’e sabitlenmesini istiyoruz.

-Deprem bölgesindeki kamu görevlilerine ödül verilmesini ve tazminatlarının 2025 yılı sonuna kadar ödenmesini talep ediyoruz.

-Kıdem aylığı hesabındaki gösterge rakamının 100’e yükseltilmesini ve süre sınırlamasının kaldırılmasını istiyoruz.

-Kadın kamu görevlilerinin 16 hafta olan ücretli doğum izinlerinin 32 hafta olmasını, süt izni sürelerinin artırılmasını ve yarım zamanlı çalışma hakkının fiili uygulamaya dönüşmesini istiyoruz.

-Doğum yardımının 5 bin 98 lira, evlenme yardımının 24 bin 215 lira, ölüm yardımının 19 bin 372 lira olarak ödenmesini istiyoruz.

-Kurumlarda ücretsiz kreş hizmeti verilmesini, bu hizmetin sunulmadığı yerlerde 2 bin 778 lira kreş yardımı verilmesini istiyoruz.

-8 bin 77 lira seyyanen zammın emekli kamu görevlilerine de yansıtılmasını istiyoruz.

ENSONHABER