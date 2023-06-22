Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından oluşan kabinenin ekonomi yönetimi şekillenmeye devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı piyasaların yakından tanıdığı ve reel ekonomi politikaları ile tanınan Mehmet Şimşek olmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları ise Resmi Gazete'de bugün yayınlandı.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik ve Zekeriya Kaya atandı.

Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Atanan bakan yardımcıları Bakan Mehmet Şimşek'in eski mesai arkadaşları

Bakan yardımcıları Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in aynı dönemde birlikte mesai yaptığı eski çalışma arkadaşlarından oluştu.

Abdullah Erdem Cantimur

Bakan Mehmet Şimşek 2007-2009 yılları arasında ekonomiden sorumlu devlet bakanı olarak görev yapmıştı. Şimşek ayrıca 2009-2015 arasında maliye bakanı ve 2015-2018 arasında ise başbakan yardımcısı olarak görev almıştı.

Abdullah Erdem Cantimur da Bakan Şimşek'in çalışma dönemi içinde, 2012-2015 yılları arasında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak görev almıştı.

İsmail İlhan Hatipoğlu

İsmail İlhan Hatipoğlu, 30 sene boyunca bakanlıkta çeşitli görevlerde bulundu. Hatipoğlu, Şimşek’in ekonomiden sorumlu devlet bakanı olmasından sonra gelir idaresi başkan yardımcısı oldu. Hatipoğlu, 2009-2016 yılları arasında bütçe ve mali kontrol genel müdürü ve sonrasında da 2016-2018 yılları arasında müsteşar yardımcısı olarak görev aldı.

Osman Çelik

Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre bakan yardımcılığını görevine atanan Osman Çelik, farklı dönemlerde çok sayıda bankanın yönetiminde bulundu. 2016 yılında Hazine Müsteşarı olarak atanarak, burada bir süre görev yaptı.

Zekeriya Kaya

Zekeriya Kaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda muhasebe denetmenliği, vergi denetmenliği ve hesap uzmanlığında bulundu. Ankara Vergi Dairesi başkanlığı grup müdürlüğü, vergi denetim kurulu grup başkanlığı ve gelir idaresi başkanlığı grup başkanlığı görevlerini yerine getirdi. Gelir İdaresi Daire Başkanlığı görevini yürüttü. Kaya, ayrıca 1 Mayıs 2017’den bu yana Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetleme kurulu üyesi olarak görev aldı.AA