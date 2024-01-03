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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyonunu aylık yüzde 2,93 yılık ise 64,77 olarak açıklardı.

Enflasyon verileri beklentilerin altında gerçekleşti.

Verinin açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verisini değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek, aylık enflasyonda devam eden düşüş ile yıl sonu enflasyon yüzde 64,8 gerçekleştiğini belirterek, yıllıklandırılmış çekirdek göstergelerin 2024 hedefleri ile uyumlu seyrine devam ettiğini dile getirdi.

"Uyguladığımız programın gerçekçi ve tutarlı hedefleri sayesinde öngörülebilirliği artırdık"

Şimşek, paylaştığı mesajında gündemi şöyle değerlendirdi:

Uyguladığımız programın gerçekçi ve tutarlı hedefleri sayesinde öngörülebilirliği artırdık. 2023 yıl sonu gerçekleşmeleri programımız ile uyumlu seyrediyor ve revize hedeflerimizi tutturuyoruz.

"2023 yılı bütçe açığı ise hedefimizin oldukça altında gerçekleşecek"

Büyüme ve cari açığın hedeflerimiz ile uyumlu olacağını öngörüyoruz. 2023 yılı bütçe açığı ise hedefimizin oldukça altında gerçekleşecektir. 2024 yılında da başta enflasyon olmak üzere programımızın hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.