İklim değişikliği ile etkin mücadele sağlanacak, 2053 net sıfır emisyon hedefine yönelik adımlar atılacak...

Türkiye'nin ilk iklim kanunu teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda devam edecek.

İKLİM KANUNU GÖRÜŞÜLECEK

AK Parti'nin hazırladığı iklim kanunu teklifinin ilk 4 maddesi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Teklif ile her ilde vali başkanlığında bir İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu kurulacak. Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları hazırlanacak.

Sıfır atık sistemi yaygınlaştırılacak, yenilenebilir enerji ve temiz teknolojilerin kullanımı artırılacak.

112'YE YAPILAN ASILSIZ ÇAĞRILARA YENİ ÖNLEM

Meclis'te yeni haftada komisyonlar da yoğun mesaisini sürdürecek.

112 Acil Çağrı Merkezlerine yapılan asılsız çağrı ve ihbarlara yönelik idari para cezalarının yeniden düzenlendiği teklif, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

Düzenleme ile 112 Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul eden, amacı dışında arayan ya da ısrarla çağrı bırakan kişilere 1500 lira ceza verilecek.

Asılsız ihbar yaparak ekiplerin sahaya yönlendirilmesine neden olanlara ise 15 bin lira idari ceza uygulanacak.

KARTALKAYA'DAKİ OTEL YANGINIYLA İLGİLİ İTFAİYECİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ SUNUM YAPACAK

Bolu Kartakaya'daki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nda, Ankara ve Konya büyükşehir belediyelerinden itfaiye yetkilileri dinlenecek.

Ayrıca Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği de sunum yapacak.

Dilekçe Komisyonunda ise Bafa Gölü ve çevresindeki sorunların çözümü için ilgili bakanlıklar çalışmalara katkı verecek.