Türkiye Büyük Millet Meclisi hem yerel seçimler hem de bayram için ara verdi.

Meclis 16 Nisan'da yeniden mesaiye başlayacak ve yoğun bir sürece girecek.

Ekonomi başta, turizmden enerjiye, yargıdan içişlerine birçok konuda önemli kanun teklifleri gündemde olacak.

Meclis Genel Kurulu'nun yeni dönemdeki gündemi, daha önce komisyonlarda kabul edilen turizm ve enerji teklifleri olacak.

Enerji teklifine göre yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğal gaz, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına pazarlanabilecek.

Enerji verimliliğini artırmak amacıyla hazırlanan projeler, 15 milyon lirayı geçmeyecek şekilde yüzde 30'u oranında desteklenecek.

İçme-kullanma suyu alanları, sulak alanlar ile kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler ve göllerde yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.

Turist rehberliği kanunu değişiyor

Turizme ilişkin kanun teklifinde ise turist rehberliğine ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

Buna göre mesleğe kabul şartlarını yerine getiren adaylar, yabancı dil yeterlilik belgesi olmasa bile Türkçe turist rehberi olabilecek. Seyahat acenteleri müşterileri,, bilgileri dışında başka bir işletmeye gönderirse hem belgeleri iptal edilecek hem de 5 yıl süreyle acentelik yapamayacak.

Kripto düzenlemesi

Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifi de Meclis'e sunulacak. Yaklaşık 30 maddelik teklif ile öncelikle kripto varlıkların hukuki tanımı yapılacak.

Varlıkların ihraç, dağıtım ve alım satımını yapanların uyacakları kurallar belirlenecek.

Ruhsatsız silaha ağır ceza

Mayıs ayında, yaklaşık 30 madde olması beklenen İçişleri Bakanlığı ile ilgili kanun teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Teklif ile "vahim silah" olarak adlandırılan "otomatik silahların" tüm parçaları artık ruhsata tabii olacak. Böylece bu silah parçalarının ayrı ayrı temin edilip sonrasında birleştirilmesi engellenecek. Ruhsatsız silahta cezalar da artacak.

9. Yargı Paketi Meclis'e gelecek

Mayıs ayında 9'uncu yargı paketinin de Meclis gündeminde olması planlanıyor.

Pakette özellikle cezasızlık algısının kırılmasına yönelik düzenlemeler olacak.