Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde kapsamlı değişikliklere gitti.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeler, öğretmen ve yönetici eğitimlerinden öğrenci devamsızlık şartlarına, diploma işlemlerinden yabancı uyruklu öğrencilerin denklik sürecine kadar birçok alanda yenilikler içeriyor.

DEVAMSIZLIK NEDENİYLE SINIFTA KALANLARA YENİ DÜZENLEME

Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan meslek lisesi öğrencileri için yeni bir uygulama getirildi.

Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan öğrenciler, bir sonraki öğretim yılında bir işletme ile sözleşme imzalayarak eğitimlerine devam edebilecekler.

Bu düzenleme, öğrencilerin mesleki eğitimlerini sürdürebilmeleri için alternatif bir yol sunmayı hedefliyor.

ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERE EĞİTİM ZORUNLULUĞU

Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara atanacak öğretmen ve yöneticilerin, Milli Eğitim Akademisi'nde Bakanlıkça belirlenen eğitimlere katılması zorunlu hale getirildi.

Bu adım, eğitim kadrosunun niteliklerini artırmayı ve öğrencilere daha kaliteli bir eğitim sunmayı amaçlıyor.

RAPOR ZORUNLULUĞU

Özel eğitim ihtiyacı olan ve beden eğitimi dersine katılamayacak durumda olan öğrenciler için rapor alma zorunluluğu getirildi.

Bu düzenleme, öğrencilerin sağlık durumlarına uygun eğitim almalarını sağlamayı hedefliyor.

DİPLOMA YERİNE ÖĞRENİM DURUM BELGESİ

Yeni düzenlemeye göre, diplomasını kaybeden veya kullanılamayacak durumda olan öğrencilere yeni diploma verilmeyecek.

Bunun yerine, öğrenim durumunu gösteren bir belge düzenlenecek.

Bu uygulama, belge temin süreçlerini daha pratik hale getirmeyi amaçlıyor.

YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT SÜRESİ

Yabancı uyruklu öğrencilerin denklik işlemleriyle ilgili olarak, ekim ayının sonuna kadar kayıt yaptırmaları halinde diploma almaya hak kazanacakları hükme bağlandı.

Bu düzenleme, yabancı öğrencilerin eğitim sistemine entegrasyonunu kolaylaştırmayı hedefliyor.

LABORATUVAR VE ATÖLYE ÖĞRETMENLİĞİ GÖREVLERİ

Okullarda, alanı atölye ve laboratuvar öğretmenliği olan müdür yardımcısı bulunmaması durumunda, gerekli şartları taşıyan başka bir müdür yardımcısının bu görevi yürütebileceği belirtildi.

Bu, okulların teknik eğitim kadrosundaki eksikliklerin giderilmesine yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

YABANCI DİL ÖĞRETMENLERİ İÇİN KARAR

Yabancı dil öğretmenleri için hizmet içi eğitim programı uygulanacak.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek bu eğitimler, öğretmenlerin dil eğitimi alanında yetkinliklerini artırmayı hedefliyor.

SORUMLULUK SINAVLARI İKİ AŞAMALI OLACAK

Türk Dili ve Edebiyatı ile Yabancı Dil derslerinde yapılacak sorumluluk sınavları, yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek.

Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını Milli Eğitim Bakanı yürütecek.