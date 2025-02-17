Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, market fiyatlarını dijital ortama taşıma başarısının ardından restoran fiyatlarında da şeffaflığı artırmayı hedefliyor. Vatandaşların daha bilinçli tercihler yapabilmesi için geliştirilen yeni sistem, restoran menülerindeki fiyatların önceden görülmesini sağlayarak fahiş uygulamaların önüne geçmeyi amaçlıyor. Bu hamle, dijitalleşmenin hizmet alanına entegre edilmesi yönündeki önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Dijitalleşme ve Şeffaflık Hamlesi

Bakanlık, TÜBİTAK iş birliğiyle devreye aldığı “marketfiyati.org.tr” platformu sayesinde marketlerdeki fiyat farklarını tek bir çatı altında topladı. Platformun açılışının ardından vatandaşların yoğun ilgisi, milyonlarca ürünün karşılaştırılabilmesiyle öne çıktı. Elde edilen bu deneyim, restoran sektöründe de benzer bir şeffaflık sisteminin uygulanabileceğini ortaya koydu. Yeni uygulama sayesinde, restoran menülerine dair fiyat bilgileri dijital ortamda sunulacak ve tüketiciler mekanlara gitmeden önce fiyat karşılaştırması yapabilecek.

Market fiyatlarını tek bir adresle buradan karşılaştırabilirsiniz.

Bakan Kacır’dan Açıklamalar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, restoranda dijital fiyat sisteminin uygulanmasının, tüketicilerin yararına olacağını vurguladı. Kacır, dijital teknolojilerin sunduğu imkanların vatandaşların hizmetine sunulmasının, piyasa şeffaflığını artıracağını ve fiyat rekabetinin sağlanmasına katkı sunacağını belirtti. Bakan, “Günümüzde dijital platformların olanaklarını kullanarak restoran fiyatlarını da görünür kılarsak, fırsatçılık ve fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçebiliriz” şeklinde konuştu.

Vatandaşlar İçin Yeni Fırsatlar

Yeni sistem, restoranlara gitmeden önce menü fiyatlarını inceleme imkanı sağlayarak, tüketicilere ekonomik tercihlerde bulunma fırsatı tanıyacak. Restoranlar arasındaki fiyat farkları net bir şekilde ortaya konulunca, vatandaşlar uygun fiyatlı seçenekleri kolayca belirleyebilecek. Bu durum, hem tüketici haklarının güçlenmesine hem de piyasada adil rekabet ortamının oluşmasına zemin hazırlayacak. Dijital platformun devreye girmesiyle birlikte, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin restoran sektörüne de yansıtılması bekleniyor.

Gelecek Süreç ve Beklentiler

Yeni dijital sistemin ne zaman hayata geçirileceğine dair net bir tarih henüz açıklanmazken, yetkililer çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini ifade ediyor. Geliştirilen modelin diğer hizmet alanlarına da uyarlanabileceği öngörülürken, bu uygulamanın hem tüketici memnuniyetini artıracağı hem de sektörler arası rekabeti güçlendireceği düşünülüyor. Restoran fiyatlarının dijital ortamda sunulmasıyla, vatandaşların alışveriş alışkanlıklarında olumlu bir dönüşüm bekleniyor.