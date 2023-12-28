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Malatya'da deprem meydana geldi. Merkez üssü Yeşilyurt olan depremin büyüklüğünü AFAD 4.6 olarak açıkladı. Saat 12.34'te meydana gelen deprem kent genelinde panik yarattı. Söz konusu depremin derinliği 717, kilomtere olarak açıklanırken; yaşanan sarsıntı Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Diyarbakır'da da hissedildi.

SON DAKİKA | DEPREM SONRASI MALATYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Depremin ardından Malatya Valisi Ersin Yazıcıdan ilk açıklama geldi. Vali Yazıcı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"3-4 saniye süren bir depremdi herhalde. Şu anda herhangi bir olumsuzluk belirtilmedi. 112’ye gelen bir ihbar yok. Depremi hissettik ancak o kadar da şiddetli değildi. Şu an için olumsuz gelen bir ihbar bulunmuyor.

Konteyner kentlerimizde şu anda 113 bin civarında vatandaşlarımız yaşıyor. Şu anda kentte yıkımlar ve yapımlar devam ediyor. Ağır hasarlı binalarımızın yüzde 79'unu yıkmış durumdayız. TOKİ konutlarımız devam ediyor. Ocak sonu itibari ile 4 bin 700 civarında konutumuz teslim edilecek. Köylerimizde de binin üzerinde konutlarımız teslim edilecek."

"6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ARTÇISI"

Habertürk'teki canlı yayına bağlanan deprem uzmanı Prof. Dr. Şerif Barış da şu değerlendirmeleri yaptı:

"Deprem oluş düzenlerine göre değerlendirirsem 6 Şubat’taki depremlerin bir artçısı bu.

2 YIL UYARISI DİKKAT ÇEKTİ

7.2 gibi bir depremin artçıları 2 yıl sürer bölgelerde. Deprem beklenecek yerlerin bir olasılık senaryoları olması lazım. O yüzden ben bu depremi 6 Şubat’ın devamı bir artçı deprem olarak değerlendiriyorum. Depremin derinliklerinde 3-5 km hatalar olur. sismolojik zon dediğimiz deprem hatlarının içinde olan bir deprem ben 10 saniye olduğunu sanmıyorum etkisi daha kısa sürmüştür. Bu tür depremlerin bölgedeki yapılara zarar vermesi beklenmez.

Seyrekte olsa bu büyüklükte artçı depremler olabilir 4-5 bandında. Artçı depremlerin sayıları azalır yavaş yavaş ve aralarında zaman süreleri uzar. Bunlar arada sırada olacak olması beklenen artçılardır. Bu tür depremler sırasında tabi ki ruhsal sarsıntı yaşayan insanların panik yaşaması normaldir. Ancak yapıları sağlam olan insanlara bu tür depremlerin bir zararı olmaz o yüzden dışarıda durmalarına gerek yok."