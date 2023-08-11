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Türkiye asrın felaketiyle mücadele ediyor...

6 Şubat depremlerinin yıkıcı etkileriyle mücadele sürerken üzen haberlerde gelmeye devam ediyor.

Malatya depremle sarsıldı

Malatya bir kez daha depremle sarsıldı.

AFAD'ın verdiği bilgiye göre, saat 20:48'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.

Çevre illerden hissedildi

Depremin Malatya'nın yanı sıra Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te de hissedildiği bildirildi.

Sarsıntının hemen ardından çok sayıda vatandaşın sokaklara çıktığı gözlendi. Ajanslar