Türkiye asrın felaketiyle mücadele ediyor...
6 Şubat depremlerinin yıkıcı etkileriyle mücadele sürerken üzen haberlerde gelmeye devam ediyor.
Malatya depremle sarsıldı
Malatya bir kez daha depremle sarsıldı.
AFAD'ın verdiği bilgiye göre, saat 20:48'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.
Çevre illerden hissedildi
Depremin Malatya'nın yanı sıra Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te de hissedildiği bildirildi.
Sarsıntının hemen ardından çok sayıda vatandaşın sokaklara çıktığı gözlendi. Ajanslar