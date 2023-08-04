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Van’ın ulaşım sorununu büyük ölçüde rahatlatacak olan çevre yolundaki çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Edremit ilçe sınırından başlayan, İpekyolu’nda devam eden ve Tuşba ilçesindeki Van YYÜ’de son bulan çevre yolu, alt ve üst geçitlerle donatılıyor.

Yolda asfalt serimi ve altyapı çalışmaları devam ederken, çevre yolunun geçtiği güzergâhta bulunan mahallelerin muhtarları da çevre yolunu gezerek yapılan çalışmaları yerinde takip ettiler.

Van Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden bilgi alan mahalle muhtarları, çalışmaların hızlandırılmasında emeği geçen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’ya teşekkür ederek, yapılan çalışmalardan dolayı memnu olduklarını ifade ettiler.

Programa Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Aslan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Orhan Gülaçar ile mahalle muhtarları katıldı.İHA