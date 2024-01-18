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Madeni kuruşlar yavaş yavaş hayatımızdan çıkmaya başladı. 2022 yılında 854 milyon 13 bin 500 adet madeni para tedavüle girerken, 2023 yılında bu rakam 781 milyon 492 bin 300’e geriledi. Darphane 2023 yılı boyunca madeni 1 kuruştan Temmuz ve Aralık aylarında 240’ar bin adet ile toplamda 480 bin adet bastı. Kasım’da 2 milyon 520 bin, Aralık’ta 3 milyon 600 bin olmak üzere 6 milyon 120 bin adet madeni 5 kuruş tedavüle verildi. Madeni kuruşlar vatandaşın cüzdanında da esnafın kasasında da artık bulunmuyor.

BAKIR 1 KURUŞUN KİLOSU 230 TL!

Enflasyon ve finansal dijitalleşme harcamalara yansıdı. Kuruşlar kullanılmaz oldu. Toplam basılan madeni para sayısı içerisinde 1 kuruşluk madeni paranın yeri yüzde 0,06 iken 5 kuruşun payı yüzde 0,78 oldu. Bu süreçte 2,2 gram ağırlığındaki bakırdan yapılan 1 kuruşlar ağırlığı ile daha değerli hale geldi. Değeri 22 liraya denk gelen 1 kilogramlık 1 kuruşun kilo satışı ise 225-230 TL arasında değişiyor.

MADENİ 5 LİRANIN BASIMI 21 MİLYONU AŞTI

Cumhuriyet’in 100. Yılı anısına ilk kez tedavüle giren 5 liralık madeni paranın basımı 21 milyon adedi geçti. En çok tedavüle giren bozuk para ise 1 lira oldu.

ETİKETLERDE 1 LİRA DÖNEMİ

Habertük’e konuşan bakkal esnafı 1 kuruş ve 5 kuruşun 3 yıldır piyasada kullanılmadığını dile getiriyor. Rakamların yuvarlanarak etiket fiyatı oluşturulduğunu kaydeden esnaflar, “Fiyatlar artık 1 lira üzerinden gidiyor. En düşük bakkalda satılan ürün 1 lira ile sakız var” diyor.