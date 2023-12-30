Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesiminde perşembe sabahı korkunç bir kaza meydana geldi.

3 otobüs ve bir tırın bulunduğu 7 araç zincirlemeye kazaya karıştı.

Katliam gibi kazada toplamda 10 kişi hayatını kaybederken, 7'si ağır olmak üzere 63 kişi de yaralandı.

Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

Gözaltı sayısı 7 oldu

Olaya ilişkin başlatılan inceleme çerçevesinde araçlardan 6'sının sürücüsü gözaltına alınmıştı.

Yaşanan son gelişmenin ardından gözaltı sayısının 7'ye yükseldiği öğrenildi.

3 sürücü tutuklandı

Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan sürücüler adliyeye sevk edildi.

Burada savcılıkta ifadesi alınan E.A., H.A. ve M.D. serbest bırakılırken F.Ç. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Hakim karşısına çıkarılan H.Ö., O.K. ve S.S. "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep verme" suçuyla tutuklandı.

DNA örnekleri inceleniyor

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen Cumhuriyet savcıları ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin, kaza yerindeki çalışmaları sona erdi.

Kazaya karışan araçlar üzerinden alınan DNA örneklerinin incelenmesine devam ediliyor.

Öte yandan tedavileri tamamlanan 45 kişi ise taburcu edildi.