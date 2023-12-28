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Van, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2024 yılı Kültür Yolu Festivali’ne eklenerek turizmin gelişimi adına önemli bir adım atmış oldu. Konu hakkında WanHaber’e konuşan Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Oktay Aksoy, “Van’ın kültür mirasını tanıtmamızdaki en büyük etken bu olacak” dedi.

Van’ın markalaşma sürecinde, kültür yolu festivalinin önemli bir etken olduğunu belirten Aksoy, “Van, Kültür Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye Kültür Yolu Festivalleri arasına alındı. Geçen sene 11 tane il bu kapsamdaydı, bu sene 16’ya çıktı, zaten büyükşehirler bu kapsama giriyor.

2028 yılına kadar bildiğim kadarıyla bununla ilgili bir çalışma olacak daha sonraki dönemlerde ise biz Van olarak yine yer alacağız. Bu festival kapsamına alınmamız, hem markalaşma sürecinde hem de ulusal ve uluslararası arenada Van’ın tanıtımı için çok güzel olacak” ifadelerine yer verdi.

“KURUMLARA BÜYÜK İŞLER DÜŞÜYOR”

29 Haziran - 7 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Van Kültür Yolu Festivalinde, kamu ve sivil toplum kuruluşlarına büyük iş düştüğünü aktaran Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Oktay Aksoy, “Van Kültür Yolu Festivali, Van’ın kültür mirasını tanıtmamızdaki en büyük etken olacak.

Çünkü dünyada sayılı sanatçılar burada olacak, farklı alanlarla ilgili tanıtımlarımız da çok güzel olacak. Ulusal ve uluslararası mecralar bunları takip edecek, bizim de bu doğrultuda en büyük hedefimiz Van’ın markalaşması ve tanıtımını etkin bir şekilde kullanmak olacak.

Burada bizim turizmcilerimize de çok büyük iş düşüyor, sivil toplum kuruluşları, valilik başta olmak üzere kurumlara büyük işler düşüyor. Ortak hareket edip Van’ı belli bir noktaya taşımamız gerekiyor.” diye konuştu.

Van Kültür Yolu Festivali ile farklı turist kitlelerinin kente ilgi duyacağının altını çizen Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Aksoy, “Kültür ve Turizm Bakanımızın da dediği gibi, Kültür Yolu Festivalinin asıl amacı o ilin markalaşmasını sağlayarak öne çıkarmak ve uluslararası mecralarda da bunu tanıtmak. Biz de bunu etkin bir şekilde kullanırsak, Van’ın artık bir avantajı olacak. Hem turizmin gelişmesinde hem de potansiyelin artmasında, farklı misafir kitlelerinin buraya gelmesinde önadım olacak.” şeklinde konuştu.