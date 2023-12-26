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Kredi kartı kullanımı yılın son günlerinde gündemdeki en önemli konulardan biri haline geldi. 2024 yılı için adeta geri sayıma geçilirken yeni yılda birtakım düzenlemelerin de hayatımıza gireceği konuşulmaya başlandı.

Özellikle son günlerde, yeni yılda kredi kartı taksitleriyle ilgili yeni bir uygulamanın hayata geçirilebileceği iddia edildi. Vatandaşlar "Kredi kartında taksitler kalkıyor mu?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken, Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük'ten 'para puan' yarısı geldi. Küçük, kredi kartı ve firma kartlarında biriken "para puan"larının kullanım süresinin yıl sonunda dolabileceğini hatırlattı.

Kredi kartlarında iki tür para puan biriktiğini belirten Küçük, şunları söyledi:

"Biri normal alışveriş yaptığınızda biriken para puanlar, biri de bankaların başta akaryakıt olmak üzere başka firmalarla yaptıkları işbirliklerinden doğan puanlar. Çoğunlukla bu ikincisinin kullanımı süreli. Yıl sonu yaklaştığında para puanlara dikkat etmek gerekiyor, süresi bitebilir, bir sonraki yıla devrolmayabilir.

Bankaların normal alışverişlerinde kullanılan kredi kartlarında ise daha önce bazı bankalar, yıl sonunda sona erdiğini, büyük bir kısmı ise devredildiğini söylemişti.

Yine de yıl sonu münasebetiyle kredi kartlarımızda biriken para puanlar varsa ihtiyaçlarımıza uygun mal ve hizmet alımlarında kullanmalıyız.

"MOBİL ALIŞVERİŞLERDE BİRİKİYOR"

Bunların dışında firmaların 'sadakat kart'ta ya da mobil alışverişlerde biriken puanları var, yıl sona ermeden bunları kullanmakta yarar var."

Küçük, para puan kullanılırken ihtiyaç olmayan ürünlerin alınmaması ya da ihtiyacın üzerinde alışveriş yapılmaması gerektiğini ifade etti.

"DÜZENLEME YAPILMASI ÇOK İYİ OLUR"

THY'nin yaptığı gibi firmalar ve bankaların da puan ve geçerlilik süresi konusunda tüketiciyi bilgilendirecek SMS ve mailleri göndermelerinin yerinde olacağını dile getiren Küçük, bu konuda bir düzenleme ihtiyacı olduğunu belirtti.

Küçük, "Para puanların kullanılması konusunda düzenleme yapılması çok iyi olur, burada herhangi bir düzenleme yok. Para puanlar günlük hayatın ayrılmaz parçası oldu. Kullanımı, süresi, müşterilerin bilgilendirilmesi konusunda da bir düzenleme ve yönetmeliğe ihtiyaç var. " diye konuştu. (AA)