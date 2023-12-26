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Van Kalesi’nin ışıklandırılmasının ardından, Akdamar Adası’nın da aydınlatılması sosyal medyada en çok paylaşılan konulardan biri oldu.

Van İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Abdurrahman Şahin, Akdamar Adası’nın ışıklandırılmış halinin görüntüsünü paylaşarak; “Valimiz Sayın Ozan Balcı'nın öncülüğünde başlatılan Akdamar Adası ışıklandırma ve çevre düzenleme işi ile Akdamar Adası ışıl ışıl oldu. Gecesiyle gündüzüyle hiç uyumayan bir şehir” ifadelerini kullandı.

İşte Van İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Şahin’in paylaştığı o görüntülerden birkaç kesit;