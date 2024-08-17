Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen başvuru süreci tamamlandı ve şimdi gözler sınav tarihine ve sınav giriş belgelerinin açıklanmasına çevrildi. KPSS Önlisans sınavı, 1 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.

Adaylar, ÖSYM'nin sınav giriş belgelerini yayımlamasını heyecanla bekliyor. Sınav giriş belgeleri, sınavdan yaklaşık 10 gün öncesine kadar adayların erişimine açılması bekleniyor. Bu kapsamda, sınav yerlerinin Ağustos ayının son haftasında açıklanması öngörülüyor.

Memur olmak isteyen önlisans mezunları, KPSS Önlisans sınavına hazırlanma sürecinde yoğun bir çalışma temposi içerisinde. Sınav giriş belgelerinin yayımlanmasıyla birlikte, adaylar sınav için son hazırlıklarını tamamlayacak.

KPSS Önlisans sınavı, önlisans mezunları için oldukça önemli bir fırsat sunuyor. Adayların bu sınava ilişkin heyecanı ve beklentisi had safhada. Sınav tarihinin ve sınav giriş belgelerinin açıklanmasıyla birlikte, adaylar hedeflerine bir adım daha yaklaşacak.