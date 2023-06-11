Edinilen bilgiye göre, Beyşehir'in Bayat Mahallesi'nde oturan Hasan İyiel'e ait iki katlı eve yağmur esnasında yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu evin camları kırılırken, bir odada bulunan pencereler yerinden sökülerek dışarıya savruldu. Büyük korku yaşayan aile fertleri kendisini dışarıya atarken, ev kullanılamayacak hale geldi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, adrese haber verilmesi üzerine jandarma ve belediye ekipleri gelerek hasar tespit çalışması yaptı.

Ev sahibi Hasan İyiel, gazetecilere olayın saat 09.30 ile 10.00 arasında yaşandığını belirterek, “Evde babam, bizim oğlan, birader ve ben vardım. Ahırlardan çıktık, kahvaltı yapacağımız sırada bu olay başımıza geldi” dedi. Olayın yaşandığı anlarda kuvvetli yağış olduğunu anlatan Hasan İyiel, “O sırada aynı anda oldu, çok kuvvetli bir patlamayla hani belki bomba atılsa bundan daha az olurdu deriz. O şekilde bir patlamayla oldu. Canımız sağ, şükürler olsun. Evde tahribat oluştu, şu anda evin çoğu bölümü kullanılamaz halde. Camlar kırıldı, pencereler yerinden sökülerek yere düştü. Binanın iskelet yapısı ayrıldı, çatıda da hasar var. Yan odalarda hasar var. Çoğu yerde hasar var” diye konuştu.

Bayat Mahallesi Muhtarı Ömer Arı da, yerleşim merkezinde ilk kez böyle bir olay yaşandığını ifade ederek, “Çok büyük bir hasar oldu gerçekten evde. Yani Allah korumuş, kendilerinde bir şey yok ama evde büyük bir hasar var. Hasarın onarılmasını istiyoruz, yardım edilmesi lazım ailemize” şeklinde konuştu.

Ev sahibinin yakını Hafize İyiel ise sabah eşinin telefon açması ile birlikte eve yıldırım düştüğünü öğrendiklerini ve apar topar adrese geldiklerini anlatarak, “Kahvaltı zamanında olmuş olay. Allah korumuş yine. Diğer odadan gelmiş, oturdukları odada olmamış çok şükür. Evi gezdik, şok olduk, sinir krizi geçirdik, ne yapacağımızı bilemedik” ifadelerini kullandı. İHA