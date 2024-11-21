Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 12 haftalık periyot geride kaldı. Lige şampiyonluk parolası ile başlayan Artı Değer Van Spor FK’nin hem iç saha hem dış saha performansı adeta iki farklı takımı andırıyor!

DEPLASMANDA MAĞLUBİYETİ YOK

Bu sezon iç sahada şuana kadar istenileni ortaya koyamayan Artı Değer Van Spor FK, deplasmanda ise dikkat çekici bir performansa imza attı.

Deplasmanda oynadığı 6 maçın 3’ünü kazanan, 3’ünde ise sahadan beraberlikle ayrılan Artı Değer Van Spor FK’nin yenilgisi yok. Kırmızı Grup’ta 12. hafta itibari ile deplasmanda yenilgisi olmayan 2 takım bulunuyor. Bunlardan biri Serik Belediyespor olurken, diğer takım ise temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK.

6 deplasman maçından 3’ünü kazanan, 3’ünde ise berabere kalan siyah – kırmızılı temsilcimiz, bu maçlarda 9 gol kaydederken, kalesinde ise sadece 4 gol gördü. Artı Değer Van Spor FK, 6 deplasman maçından 12 puan topladı. Sadece deplasman maçları baz alınarak yapılan puanlamada Van Spor FK 4. sırada yer alıyor.

İÇ SAHADA DURUM FARKLI

Deplasman maçlarında başarılı bir grafik ortaya koyan Artı Değer Van Spor FK, şuana kadar iç sahada aynı başarının uzağında kaldı. Kendi sahasında 6 maça çıkan Artı Değer Van Spor FK, bu maçlardan 2’sini kazanırken, 4 maçtan da sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu.

İç saha maçlarında 7 gol kaydeden temsilcimiz, kalesinde ise 9 gole engel olamadı ve 6 puan toplayabildi.

Sadece iç saha maçları baz alınarak oluşturan puan tablosuna göre Van Spor FK 12. sıraya yerleşebiliyor.

12 haftalık periyot sonunda Artı Değer Van Spor FK ligde 18 puanla 8. sırada bulunuyor.