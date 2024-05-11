Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin 2. sezonu hakkındaki haberleri özgün bir dille aktaralım:

Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger ve Boran Kuzum'un başrollerini paylaştığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin 2. sezonu, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezonu olacak mı? Dizinin yeni sezonu ne zaman yayınlanacak?

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ 2. SEZONUNUN DURUMU

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin 2. sezonuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Bu nedenle, 2. sezonun olup olmayacağı konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır. Yapılacak duyurularla birlikte haberimiz güncellenecektir.

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ 2. SEZON OYUNCU KADROSU

Dizide yer alan başlıca oyuncular şunlardır:

Serenay Sarıkaya (Leyla Taylan)

Metin Akdülger (Ömer)

Boran Kuzum (Feyyaz)

Zeynep Tuğçe Bayat (Beliz)

Bade İşçil (Tuba)

Hakan Kurtaş (Cem)

Ahmet Rıfat Sungar (Sarp)

Gülcan Arslan (Defne)

Sümeyra Koç (Nil)