Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 'adalet ve değişim yürüyüşü'ne başladı. CHP'den 1 yıllığına ihraç edilen Özcan, geçtiğimiz ay partisine döndükten sonra Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı bırakmasını istemiş, ardından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. Bunun üzerine 'başkaldırı' açıklaması yapan Özcan, Bolu'dan Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne yürüyeceğini duyurmuştu.

ÖZCAN KALABALIK BİR GRUPLA YÜRÜYÜŞE BAŞLADI!

Tanju Özcan, Bolu'dan Ankara'ya yürümek için yollara düştü. Bolu'da meydanda toplanan halka kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Tanju Özcan ardından günler sürecek yürüyüşüne resmen başladı. Tanju Özcan'a yürüyüşünde kalabalık bir grubun da eşlik ettiği görüldü.

CHP YÖNETİMİNİ ELEŞTİRDİ!

Tanju Özcan yürüyüşüne başlamadan önce Atatürk'e seslenirken CHP yönetimini de eleştirdi. Özcan konuşmasında "Ata'm, senin kurduğun ve Cumhuriyet'i kuran Cumhuriyet Halk Partisi şu anda maalesef başarısız insanlar tarafından yönetiliyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmasını tamamlayan Tanju Özcan, ceketini ve kravatını çıkardıktan sonra beyaz bir şapka takıp eline de 'değişim' yazılı pankartı aldıktan sonra Ankara yoluna düştü.

"İSTİFA" ŞARTI KOŞMUŞTU

Özcan, daha önce yaptığı açıklamada yürüyüşün sadece Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlık'tan vazgeçmesi halinde iptal olacağını söylemişti.

SÜPERHABER