Hakkari'de 9 Nisan'dan bu yana haber alınamayan Feleknaz Keskin'i (55) bulmak amacıyla ara verilen çalışmalar üçüncü gününe girdi. AFAD Hakkari İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Pirodan Köprüsü’nde kaybolan Feleknaz Keskin için yeniden başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarında 3. gününe girdi.

Van ve Elazığ gelen gelen AFAD'ın uzman dalgıç ekipler, Pirodan köprüsünden başlayarak bölgede derenin tamamı su altı arama ve tarama çalışması yaparak arama faaliyetlerini tamamladı. Yapılan çalışmalar neticesinde herhangi emareye ulaşılmadı.