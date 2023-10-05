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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ankara'da Kentsel Dönüşüm Şurasının Sonuç Bildirgesi'ni açıkladı. Bakan Özhaseki, kentsel dönüşümle ilgili yaptığı açıklamada "3'te 2 çoğunluk yerine yüzde 50+1 ile yola çıkalım" diye konuştu. Bakan Özhaseki ayrıca, "Yapılan kentsel dönüşümlerde karşımıza çıkan tıkanıklığa, iş uzamasına karşı tebligat kararı alındı" dedi.

Bakan Özhaseki yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Depreme hazırlanacağız, 3'te 2 çoğunluk yerine yüzde 50+1 ile yola çıkalım, devam edelim, inşaat ruhsatını yüzde 50+1 ile alalım. Şurada sadece binanın yıkılması safhası değil, ruhsat aşamasında ve fonksiyon değişikliğinde yüzde 50+1 yeterli olsun.

"TEBLİGAT E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK"

Yapılan kentsel dönüşümlerde karşımıza çıkan tıkanıklığa, iş uzamasına karşı tebligat kararı alındı. Tebligatı e-devlet üzerinden yapılması, bina üzerine asılması ve muhtarlıklarda olması konusunda hemfikir olundu.

İstanbul’da 2012’den bugüne kentsel dönüşüm projeleriyle bugüne kadar İstanbul’da 800 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. Türkiye genelinde kentsel dönüşüm projeleri kapsamında bakanlığımızca 480 milyar TL değerinde kaynak sağlandı.

"400 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN DÖNÜŞÜM SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Türkiye genelinde 2 milyon 200 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. Şu anda Türkiye genelinde yaklaşık 400 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci devam ediyor.

ÇELİK EV DÖNEMİ

Türkiye'de bundan sonra yapılacak köy evlerinde çelik karkas üzerine yapmayı düşünüyoruz. İlk etapta depremden etkilenen 4 şehirde bu çelik evleri yaparak vatandaşlarımıza göstermek istiyoruz." mynet